Turkcell’den tersine beyin göçüne destek

Turkcell, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir istihdam projesine imza attı. ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesi yurt dışında yaşayan Türklere, operatör bünyesinde kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuru yapmaları çağrısında bulunuyor.

Tersine beyin göçünü destekleyen Turkcell, önümüzdeki dönemde kapılarını yurt dışındaki Türk profesyonellere açıyor. Turkcell İnsan Kaynakları, 2020 İşe Alım Stratejileri kapsamında başlattığı ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesiyle yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına şirkette kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuruda bulunma çağrısı yaptı. Verilen bilgiye göre, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile 5746 sayılı Kanun kapsamında esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge çalışanlarına genişletilmiş teşvik ve avantajlar sağlanması planlanıyor. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye’deki beyinlerin yurt dışı kaynaklı şirketler yerine, evden çalışma modeliyle Türkiye’de istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Operatörün insan kaynakları departmanı, geçmiş dönemlerde yurt dışında katıldığı kariyer fuarları aracılığıyla sağladıkları geniş iletişim ağının yanı sıra uluslararası kariyer platformları ve mevcut çalışanların yurt dışı bağlantıları üzerinden de ‘yıldız’ profesyonellere ulaşmayı hedefliyor.

“Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz”

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir projeyle, yurt dışında yaşayan ‘yıldız’ profesyonellere sağladıkları eşsiz imkanlarla ülkelerine dönmeleri için fırsat sunduklarını belirtti. Demir, “Turkcell olarak, ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesiyle Türkiye’nin fikri sermayesine, geleceğine büyük bir yatırım yapıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye’nin sahip olduğu yerli ve milli kaynaklarla, farklı alanlarda çalışmak için çekici bir konumda olduğunu hissettirmek istiyoruz. Projemizle tersine beyin göçünü canlandırarak, ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Evden çalışacak beyinler için teşvik geliyor

Demir, esnek çalışma modeliyle birlikte teknoloji şirketlerinin dünyanın her yerinden beyinleri yetenek havuzlarına katmaya çalıştıklarını da ifade etti. Demir, esnek çalışma modelinin teknoloji sektörü çalışanları için aranan bir kriter haline geldiğini belirterek bu beyinlerin kaybının önlenmesi için geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kanun teklifinin, esnek çalışma modeli ile çalışacak Ar-Ge personeline teşvik ve avantajlar getireceğini belirten Demir, “Küresel şirketler yeni iş modelleriyle özellikle yazılım alanında yetişmiş gençlere evden çalışma imkanıveriyor ve bu beyinleri istihdam etmek için de adeta bir yarış içerisindeler. Bu sebeple kanun teklifinde gelir vergisi stopajı teşviki için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen süre için öngörülen yüzde 20’lik sınırın önümüzdeki dönemde daha daarttırılması yönünde bir beklentimiz var. Kanun teklifinin yasalaşması ile bu beyinlerin Türkiye’de kalması teşvik edilecek, teknolojik bilgi üretiminin yerli ve milli kaynaklarla sürdürülebilmesinin önü daha da açılacak” dedi.

Demir, son olarak pandemi sürecinde değişen şartlar ışığında işe alım stratejilerini de geliştirdiklerini dile getirdi. Demir, “Bilişim ve teknoloji, çağımıza damgasını vuran önemli değerlerin başında geliyor. ‘Bilgi çağı’ olarak adlandırılan bu yüzyıldaki en büyük sermayenin, bilgiyle donatılmış eğitimli beyin gücü olduğuna inanıyoruz. Ülkelerin zenginliklerinin göstergesi artık sadece sahip oldukları doğal kaynaklar, işgücü veya sanayileşme oranları değil, aynı zamanda eğitime ve bilime gösterdikleri önem ile ölçülmekte, dolayısıyla beyin göçünü gelişmenin ve kalkınmanın anahtar faktörü olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesi kapsamında adaylarda aranan özellikler şöyle sırlandı:

Yurt dışında yaşıyor olmak

En az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora mezunu olmak

Yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sahip olmak

Teknoloji trendlerini yakından takip etmek

Aranan özelliklere uygun adayların, kariyerim.turkcell.com.tr adresinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.