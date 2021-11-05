Turkcell’den son 14 yılın rekoru

Turkcell Grubu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde etti. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanan Turkcell, son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı.

Turkcell; değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunma vizyonu, yenilikçi dijital servisleri ve sunduğu müşteri deneyimi ile 2021 yılının üçüncü çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 43,1 oldu. Güçlü operasyonel performans ve disiplinli finansal risk yönetimi ile Turkcell’in 2021 yılı üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 artarak 1,4 milyar TL’ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine erişti.

Turkcell, son çeyrekteki performansını da göz önüne alarak yıl hedeflerini bir kez daha yukarı yönlü güncelledi; 2021 yılı gelir büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14,5 milyar TL seviyesine yükseltti. 2021’in üçüncü çeyreğinde de müşteri odaklı yaklaşımını sürdüren Turkcell, bu dönemde 1,2 milyon müşteri kazanımıyla son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi bir çok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyümüz ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımımız sayesinde mevcut ve yeni müşterilerimizin tercihi olmaya devam ettik. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldık; çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık. Ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirilmesine yönelik motivasyonumuz, güçlü finansal performansımızdaki en önemli itici gücümüz oldu” şeklinde konuştu.

“Techfin alanındaki büyüme hızlanıyor, Paycell yatırımcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor”

Paycell’in sunduğu geniş çözüm yelpazesi sayesinde pandemi ile gelişen yeni ödeme alışkanlıklarına güçlü bir karşılık ürettiğine dikkat çeken Genel Müdür Murat Erkan, Turkcell’in techfin alanındaki yenilikçi ödeme platformu Paycell’in performansına ilişkin şunları söyledi:

“Dijital ödeme platformumuz Paycell’deki üç ay aktif kullanıcı sayımız 6 milyona ulaştı ve aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla 6 katına çıktı. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinin kullanımına sunduğumuz Android POS cihazımız ve e-ticaret alanındaki sanal POS entegrasyonumuz sayesinde, çeyreklik işlem hacmimiz geçen yılın aynı döneminin 8 katına çıkarak 475 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü performansıyla yatırımcıların da ilgisini üzerine toplayan Paycell’in, oluşturduğu faydayı ve temsil ettiği değeri daha yukarı seviyelere taşıyabilmek için yeni bir sürece girdik. Paycell’in mevcut değerinin ortaya çıkarılması ve kısmi hisse satışı alternatiflerinin değerlendirilmesi için stratejik yatırımcılar ile görüşmelere başlamayı planlıyoruz. Paycell’in gelecek yolculuğunu şekillendirecek yeni bir etap başlattık.”

Dijital servisler büyümeye devam ediyor

Turkcell’in dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 31 artarak 435 milyon TL’ye yükseldi. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in üç ay aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı döneminin 3 katına çıkarak 27,2 milyona ulaştı. TV+, zengin içeriği ve sunduğu üstün deneyimle müşteri sayısını 1 milyonun üzerine çıkardı.

Turkcell Dijital İş Servisleri, kurumların dijital dönüşümün yolculuğuna eşlik etmeyi sürdürüyor

Turkcell’in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte 499 milyon TL oldu. Ayrıca 2021’in üçüncü çeyreğinden sonra gelire dönüşecek projelerinin kontrat değeri 832 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme hedefi çerçevesinde yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

“Dijital dönüşüm ve 5G için fiber altyapı şart”

Özellikle pandemi sonrası dönüşen gündelik ve ekonomik hayat içerisinde genişbant hızının ve kapasitesinin daha kritik bir öneme kavuştuğunu aktaran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt oluşturabilecek bir fiber altyapıya kavuşabilmesinin önemli olduğunu aktardı. Murat Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye hazırlık ve 5G’nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek açısından da fiber altyapı büyük önem taşıyor. 5G teknolojileri konusunda çalışan gerek üniversiteler gerekse şirketlerle birlikte hareket ederek, Türkiye’de bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde de yatırımı merkeze alan ve bu sayede rekabetin üst yapıda, değer teklifleri üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlayacak yaklaşımı da gayet yapıcı ve olumlu buluyoruz.”