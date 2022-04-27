Turkcell’den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona destek

Turkcell’in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun 4’üncü dönemi için başvurular başladı.

Turkcell, yenilikçi faaliyetleriyle kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemeye devam ediyor. 2020 yılının Nisan ayında hayata geçirilen ve bu yıl 4’üncü döneminin gerçekleşeceği girişimcilik platformu ile Turkcell; girişimci ruhlu çalışanlarını desteklerken, onlara hayallerini gerçekleştirme imkanı da sunuyor.

“Bu girişimler, şirketlerde çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı sağlıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, “Şirket olarak, inovasyon kültürünün gelişmesinde start-up ekosisteminin etkisinin büyük olduğuna inanıyoruz. Bu konuda kurumsal firmaların desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürdüğümüz bu proje ile kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekleyen öncü şirketlerden biriyiz. Bu projemizle şirketimiz içindeki girişimci ruhlu çalışanlarımıza, ‘Senin de bir hayalin varsa ekibini kurarak projeni geliştir, Turkcell’in desteğiyle hayallerini gerçekleştir! Büyük ödülün de sahibi ol!’ diyoruz. Böylece onların şirketimiz gibi büyük bir yapının içerisinde start-up kültürüne uygun hareket etmelerini sağlamayı ve parlak iş fikirlerinin Turkcell know how’ı ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı açısından bu projenin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Başvuru süreci

Yapılan açıklamaya göre bir aylık başvuru süresince girişimci ruhlu çalışanlar, fikirlerini bir iş modeli taslağı ve video yoluyla detaylandırarak başvuruda bulunacak. Başvuru odak alanları ise operatörün stratejik odak alanları olan B2C dijital çözümler, B2B dijital çözümler ve techfin çözümleri ile operatörün mevcut stratejik odak alanlarıyla sinerji oluşturabilecek yeni iş alanları olacak. Başvuru süresi sonunda, ön eleme sürecinden geçen fikirlerin sahiplerinden tıpkı bir girişimci gibi ekiplerini kurmaları, iş planı ve fizibilitelerini hazırlamaları istenecek. Tıpkı bir start-up okulu gibi geçecek bu süreçte, kendilerine mentor direktörler de destek olacak. Ayrıca, Turkcell Akademi’nin de desteği ile iş planı ve fizibilite hazırlama eğitimleri, asansör konuşması eğitimi ve birebir koçluk da verilecek.