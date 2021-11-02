Turkcell'den esnafa uçtan uca destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, küçük esnafın ihtiyacına yönelik uçtan uca bir kampanya yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, esnafın giderlerini azaltırken, gelirini artırmaya ve işlerini dijitale taşımaya yönelik tekliflerin yer aldığı "Esnafla Varız" kampanyası kapsamında, esnafın tasarruf edebilmesi için akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirimler yer alıyor.



Dijital dönüşüm finansmanında avantajların da yer aldığı kampanya, işini dijitale taşımak isteyen Turkcell'li esnafa Trendyol'da ayrıcalıklı fırsatlar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell farkıyla esnafın yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin can damarı esnafımıza bir yandan tasarruf imkanı sağlamak bir yandan da dijitalleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık esnaftan holdinglere kadar dijital dönüşüm her bir işletme için zorunluluk haline geldi. Bu dönüşüme ayak uydurmanın yolunu ise mevcutta yapılan işi dijital bir platforma taşımak olarak tanımlayabiliriz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu noktada çok kıymetli duruyor. e-ticaret alanına atılmak isteyen Turkcell'li esnafımız, bu platformda uygun koşullarda yer alabilecek. Esnafımızın değişen ihtiyacına göre yeni iş birliklerimizle onlara özel faydalar sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İşini dijitale taşımak isteyen esnafa da kolaylık sağlayan Turkcell, Trendyol ile bir iş birliğine imza atıyor. Bu kapsamda Trendyol'da dükkan açmak isteyen Turkcell’li esnaf, ilk 3 ay boyunca yüzde 20 komisyon indiriminden yararlanabilecek.

Turkcell'in finansman şirketi Financell, kurumların ihtiyaç duydukları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için "Dijital Dönüşüm Finansmanı" hizmetini sunuyor. Bu kapsamda akıllı cihaz, bilgisayar, sunucu ve daha birçok teknolojik ihtiyaç için esnafa finansman imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Turkcell'li esnafa Dijital Dönüşüm Finansmanı'ndan yararlanıp ödemelerine 3 ay sonra başlayabilme fırsatı sunuluyor.



