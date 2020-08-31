banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Turkcell ve SAP Türkiye’den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN- SAP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ UĞUR CANDAN

Ekonomi 31.08.2020, 12:22
1
Turkcell ve SAP Türkiye’den şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği

Yazılım şirketi SAP ile iş birliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek.

Turkcell’in sağlıktan enerjiye, üretimden lojistik ve ulaşım sektörlerine kadar onlarca farklı sektörün dijitalleşmesi için kurumlara özel çözümler sunduğu Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP ile iş ortaklığına imza attı. İş ortaklığı kapsamında SAP yazılımıyla entegrasyonu sağlanan Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, şirketlere tek elden sunularak kurumların farklı alanlardaki verimliliklerine katkı sağlayacak. Şirketlerin üretim süreçlerini akıllandırarak daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bu yeni projeyle iş kalitesinin artırılması, imalatın hızlanması ve maliyetlerin daha iyi yönetilmesi gibi konularda çözümler sunulacak.

“Kurumların ihtiyacına özel çözümler üretmeye odaklandık”

Pandemi sürecinin şirketler için en önemli öğretisinin dijitalleşme olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Şirketler özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Normalleşme süreciyle birlikte neredeyse tüm şirketlerimizin dijitalleşme çalışmalarını önceliklendirdiğini gördük. Şirket olarak kurumların dijitalleşmesi için ihtiyaca özel çözümler üretmek bizim en önemli odak alanlarımızdan biri. Bu doğrultuda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile KOBİ’den büyük ölçekli şirketlere ve kamuya değin tüm kurumların dijitalleşmesi için sektörel çözümler sunuyoruz. Dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliği yaparak şirketlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve uçtan uca dijitalleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak yazılım şirketiyle ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde artık kurumlar Turkcell’in IoT uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre bir şekilde kolayca kullanarak dijital ortamda yönetebilecek. Ayrıca yazılım şirketi ile çalıştığımız bir diğer projeyle de üretimin her safhasında kritik rol oynayan tedarik zinciri yönetimini de şirketler için uçtan uca akıllı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Böylesine değerli projeleri hayata geçirmemizi sağlayan SAP Türkiye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

“Yenilikçi teknolojilerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek oluyoruz”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak ve rekabette öne geçmek için yenilikçi teknolojilerle verimliliği artırmak ve daha esnek bir yapıya kavuşmak şirketler için gittikçe önem kazanıyor. GSM operatörü ile daha önce tüm donanım ve güvenlik altyapısının şirketimiz tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud çözümümüzü, Turkcell’in veri merkezlerinden sunmak için iş birliğine imza atmıştık. Bu yeni iş birliği kapsamında bu kez GSM operatörünün IoT çözümleri ile SAP iş uygulamaları entegre çalışmaya başlayacak. SAP Global Partner Programı’nda ‘Yeni Nesil İş Ortaklığı’kapsamında Turkcell Dijital İş Servisleri gibi stratejik bir iş ortağı ile ekosistemimizin daha da büyüyeceğine ve müşterilerimize hep birlikte değerli katkılar sunacağımıza inanıyoruz’’.

Bulut servisi “kullandığın kadar öde” modeliyle sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Turkcell SAP HANA Bulut Servisi, müşterilerin SAP HANA ile uyumlu altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor. Yüksek ilk yatırım maliyetlerini üstlenmeleri gerekmeksizin, “kullandığın kadar öde”modeliyle sunulan bulut servisi sayesinde şirketler, iş sürekliliği açısından yüksek standartlara sahip bir altyapıya sahip oluyor. Yazılım şirekti iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının GSM operatörü tarafından karşılandığı bir bulut bilişim hizmeti olan bulut servisi, Turkcell’in yeni nesil Tier-3 veri merkezlerinde üstün performanslı donanımlar üzerinde, GSM operatörü mühendislerinin yönetiminde hizmet veriyor. Bununla birlikte verisini Türkiye’de saklamak isteyen kurumlar için yazılım şirketi iş uygulamalarının tüm donanım ve güvenlik altyapısının SAP tarafından karşılandığı diğer bir bulut bilişim hizmeti olan SAP HANA Enterprise Cloud ise Turkcell veri merkezlerinden sunuluyor. Enterprise Cloud, GSM operatörünün Gebze ve İzmir’de bulunan uluslararası standartlara uygun veri merkezlerinde ve iki farklı lokasyonda yedekli olarak çalışıyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25