Turkcell ve Kcell akıllı şehirler için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Turkcell Dijital İş Servisleri (Turkcell DBS) ve Kazakh Telecom iştiraki olan Kcell, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konularında iş birliği için yeni bir protokole imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında; Turkcell DBS, sahip olduğu üstün teknolojik know-how’u ve nesnelerin interneti çözümlerini yurtdışı iş ortakları ile geliştirerek farklı pazarlara sunabilecek.

Turkcell ve Kcell bu anlaşma sayesinde yurt dışı kurumsal pazarlarda Turkcell çözümlerinin kullanıldığı ortak projeler yürütebilecek.



Türkiye’de kamu ve özel sektörün dijitalleşme yolculuğunda önemli iş ortaklarından biri olan, kurumlara uçtan uca çözümler sunarak ciddi maliyet ve operasyonel verimlilik sağlayan Turkcell Dijital İş Servisleri, Kcell ile imzaladığı iş birliği protokolü ile yurtdışına hizmet ihracı konusunda önemli bir adım attı. Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan ve Kcell Üst Yöneticisi (CEO) Yuri Kharlamov ’un katıldığı bir törenle imzalanan protokol kapsamında akıllı şehirler ve nesnelerin interneti alanında somut iş birliği fırsatlarının değerlendirileceği açıklandı.

Anlaşma, şirketlerin akıllı şehirler ve IoT projeleri için muhtemel iş birlikleri konusunda görüşmelerin başlatılmasını ve bu kapsamda tarafların akıllı şehirler ve IOT konularında karşılıklı bilgi birikim ve çözüm paylaşımını öngörüyor. Bu kapsamda şehirlerin dijital altyapıların oluşturulmasından akıllı ulaşım sistemlerine, dijital süreç çözümlerinden çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi farklı alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dijital entegratörü olarak ülkemizdeki tüm şehirlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek hedefiyle ilerliyoruz. Şehirlerde yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Akıllı Şehir Dönüşüm Yolculukları ile nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz değer yaratan hizmetlerimizle şehirlerimizin yanında yer alıyoruz.



Kcell ile yaptığımız iş birliğinin odağında da hem akıllı şehirler hem de nesnelerin interneti alanlarına yönelik çözümler yer alıyor. Ulaşım, enerji, çevre, güvenlik, sağlık ve yaşam gibi temel alanlarda oluşturulacak proje fırsatlarında iş birliğini derinleştirerek, yurt içinde elde ettiğimiz deneyimimizi global pazarlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz."

Kcell CEO’su Yuri Kharlamov ise, "Kazakistan'ın dijital telekom operatörü olarak; nesnelerin interneti, 5G ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle sağlık, perakende ve endüstri alanlarında milyonlarca şehir sakininin yaşamını iyileştirecek işlevsel ekosistemler yaratıyoruz. Turkcell ile gerçekleştireceğimiz iş birliği sayesinde, inovasyon pazarında edindiğimiz tecrübemizi genişletebilecek ve daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirebileceğiz." ifadelerini kullandı.