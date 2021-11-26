Turkcell Pasaj'da kasım indirimleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pasaj, kasım ayına özel indirimlere "Harika Günler" ile devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 21-29 Kasım tarihleri arasında online satışa özel www.turkcell.com.tr/pasajadresinde geçerli olacak indirim kampanyasında Pasaj müşterilerini, çok sayıda kategori ve üründe yüzde 60'a varan indirimler bekliyor.

Ayrıca indirimlere ek olarak müşteriler Pasaj genelinde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde, sonraki alışverişlerinde geçerli 750 TL'ye varan hediye çeki fırsatından da yararlanıyor.

"Harika Günler’ indirimleri, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere, anne çocuk ürünlerine kadar Pasaj müşterilerinin hayatlarına dokunan ürün ve ürün gruplarını içeriyor.

Stoklarla sınırlı fırsatların bitmesine sayılı günler kalan indirim kampanyasına Dijital Operatör uygulamasından da erişilebiliyor.

Turkcell'li olsun ya da olmasın, tüm operatör müşterilerinin ziyaret edebileceği Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor.

Alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği sunuluyor.

Platformdaki tüm ürünlerin kargoya verilme süresi ortalama 1 iş gününde gerçekleşiyor. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

