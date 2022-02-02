Turkcell Pasaj 2021 yılında cirosunu yüzde 67 büyüttü

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 2021 yılını başarılı bir büyüme performansıyla tamamladı. Platform, 2021 yılının sonunda cirosunu yüzde 67 büyüterek e-ticaret sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldi.

Turkcell Pasaj, 2021 yılını ciroda yüzde 67 büyüme performansıyla tamamladı. Pandemiyle artan online alışveriş talebini karşılamak üzere 2020 sonunda faaliyete başlayan platform, 2021 yılında toplam 128 milyona yükselen ziyaretçi trafiğiyle teslim edilen sipariş miktarını yüzde 30 artırdı.

Müşterilerine daha fazla avantaj ve kolaylık sağlamak amacıyla 2021’de kategorilerini hızla genişleten Turkcell Pasaj, ilk yılın sonunda geniş ürün portföyünün yansımalarını da aldı. Akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve beyaz eşyaya kadar pek çok kategoride yepyeni ürünleri portföyüne katan platform, ürün çeşitliliğiyle sektörde önemli bir fark oluşturdu. Pasaj’da 2021 yılında tüketicilerin en çok tercih ettiği küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorileri, artan ilgi ile 10 kattan fazla büyüme gösterdi. En çok tercih edilen kategorilerden elektronik oyun ürünlerinde ise 2 kat büyüme sağlandı.

“Pasaj doğru zamanda en uygun fiyat ile en doğru ürünü öneriyor”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde artan online alışveriş ihtiyacına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın ilk yılında gördüğü yoğun ilgiden ve hızlı büyümesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Özdal, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Bu büyümede en önemli pay, ürün kategorilerini ve satıcı sayısını büyütmenin yanı sıra şirketimizin üstün teknolojisi ve yapay zeka yetkinliklerini kullanarak doğru müşteriye, doğru zamanda, en uygun fiyatla doğru ürünler önermesinden kaynaklanıyor.”

Oyun dünyasındaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Özdal, “Dünyada oyun pazarı hızla büyümeye devam ediyor ve gerçeğe yakın bir oyun deneyimi için kaliteli oyun ekipmanları en önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu pazarda daha belirgin bir yer edinmek, oyuna dahil olmak için Aralık ayında hayata geçirdiğimiz Pasaj Gamer ile oyun dünyasında ihtiyaç duyulan en son teknoloji ürünleri uygun ödeme fırsatları ile kullanıcılarımıza sunuyoruz. Pasaj Gamer’dan ihtiyacı olan ürünü seçen oyunseverler, ödemesini Pasaj’dan hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabiliyor” dedi.

‘Pasaj Gamer’ devrede

Turkcell Pasaj’ın elektronik oyunlar alanında Türkiye’deki 36 milyon gamer’a yönelik kurduğu ve oyuncuların ürün önerileriyle e-oyun dünyasında aktif yer almasını sağlayacak platformu Pasaj Gamer, Aralık 2021’de oyunseverlerle buluştu. Kaliteli ve unutulmaz bir oyun deneyimi için konsoldan klavyeye, mouse’dan kulaklığa, monitörden joystick ve oyun direksiyonlarına kadar oyunlar için gerekli olan tüm ekipmanların bulunduğu platformda, elektronik oyun dünyasının severek oynadığı oyunlar ve dijital kodlar bir arada bulunuyor. Platformda ayrıca oyunculara oyun dünyasıyla ilgili çeşitli bilgiler de sunuluyor.

Daha iyi bir oyun deneyimi için diledikleri ekipmanları satın almak isteyen profesyonel gamer’lar ve mobil oyuncular, turkcell.com.tr/pasaj-gaming adresinden seçtikleri ürünleri platform üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde temin edebiliyor.

En çok mobil aksesuarlar satın alındı

İndirimli kampanyaları ve cazip ödeme seçenekleriyle müşterilerinin hayatına değer katmayı hedefleyen platformda yılın en popüler ürünleri Apple AirPods ile şarj kutusu, Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik, Xiaomi Mi True Wireless Earbuds ve Intouch taşınabilir mini şarj cihazı oldu. Onlarca farklı kategoride binlerce ürünün yer aldığı platformda mobil oyun kodları, eğitim ve eğlence içeriklerine dair kodları kapsayan dijital ürünler de öne çıkan kategorilerden biri oldu.

Pasaj Blog’da ilgi çekici içerikler

Platformun 2021 yılında parlayan bir diğer yıldızı da teknoloji başta olmak üzere sağlık, kültür sanat, ev ve yaşam gibi farklı kategorilerde hem eğitici hem de eğlenceli içerikler paylaşan Pasaj Blog oldu. Pasaj Blog okuyucuları, pek çok konuda ilgi çeken bilgilere rahatlıkla erişebilirken, bu içerikleri sevdikleri ile de paylaşıyor. Pasaj Blog’a pasajblog.turkcell.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’ye açık elektronik pazar yeri

Verilen bilgiye göre, Turkcell’li olsun ya da olmasın tüm operatör kullanıcıları platforma web sitesi ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşabiliyor. Operatörün güvencesiyle hızlıca erişilebilen dijital ürünleri turkcell.com.tr/pasaj web sitesinden görmek mümkün. Platformdan alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği sunuluyor. Platformdaki tüm ürünlerin kargoya verilme süresi ortalama 1 iş gününde gerçekleşiyor. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve geri dönüşümlü karton ambalajlarda teslim ediliyor.