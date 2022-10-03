Turkcell müşteri deneyiminde dünyada ilk 3’te

‘Müşteri Hareketi Programı’yla, uluslararası birçok şirketin yarıştığı European Customer Centricity Awards’da ‘Müşteri Odaklı Kültür’ kategorisinde 2021 yılında birinci olan Turkcell, bu yıl global ölçekli ödül olan ‘Customer Centricity World Series’de, kendi kategorisinde dünyada ilk 3’te yer aldı.

Müşterilerine farklı bir hizmet sunan Turkcell, her yıl tüm dünyada Ekim ayının ilk haftasında kutlanan ‘Müşteri Deneyimi Haftası’nı bu yıl 3-7 Ekim tarihleri arasında en bağlı müşterileriyle kutluyor. Hafta boyu sürecek etkinlikler kapsamında operatörün ürün ve servislerini kullanan müşterileri çeşitli hediyeler kazanacak.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon’un ev sahipliğinde Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen etkinlikte ürün ekosistemindeki farklı ürünleri kullanan en bağlı müşteriler bir araya geldi. Etkinlikte, Turkcell Superonline fiberin ilk müşterisi ve iki milyon birinci müşterisi ile beş yüz bininci Superbox müşterisinin yanı sıra en eski ve en aktif fizy’liler, Paycell ve TV+’ın özel müşterileri de yer aldı.

Müşteri Hareketi Programı’na uluslararası ödül

Operatör, müşteriyi odağına alan bakış açısıyla bugüne kadar birçok uluslararası ödül aldı. 2019 yılında müşteri odaklılığı şirketin tüm disiplinlerinde içselleştirmek için başlattığı Müşteri Hareketi Programı’yla, 2021 yılında uluslararası birçok şirketin yarıştığı European Customer Centricity Awards’da ‘Müşteri Odaklı Kültür’ kategorisinde birinci olmuştu. Operatör, bu yıl ise global ölçekli ödül olan ‘Customer Centricity World Series’de kategorisinde dünyada ilk üçte yer aldı ve ödülün sahibi oldu.

“Amacımız teknolojimizle müşterilerimizi güvende, değerli ve mutlu hissettirmek”

Başlatılan ’Müşteri Hareketi Programı’ kapsamında müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için bugüne kadar 150’nin üzerinde özel proje geliştirdiklerini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon şunları söyledi: “Şirketimiz, müşteri deneyimi alanında uzun yıllardır yatırım yapan, müşterilerini dinleyip onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan, bunu yaparken de Turkcell teknolojisinin gücünü deneyimde hep lider olmak için kullanan bir marka. Bu kültürü yaşatmak için şirketimizde başlattığımız ’Müşteri Hareketi Programı’ ile öncelikle müşteri deneyimini tasarlamanın ve yaşatmanın sadece müşteri deneyimi ekiplerinin işi olmadığını, görev tanımından bağımsız tüm Turkcell çalışanlarının müşteri odaklı kültür dönüşümünün öncüleri olduğunu benimsedik. Hatta bu noktada müşterilerimizi de işin içine kattık. Müşteri Hareketi programında üniversite öğrencileriyle birlikte birçok çalışma yürüttük. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin her bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 194 üniversiteden 1,5 milyondan fazla üniversite öğrencisine erişim sağladık. Burada asıl amacımız güçlü teknolojik altyapımızla temel deneyim stratejimiz olan müşterilerimizi güvende, değerli ve mutlu hissettirmek. Geldiğimiz noktada müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ve uluslararası alanda aldığımız ödüllerle şirket içinde başlattığımız bu hareketin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de müşterilerimizi dinlemeyi ve onları da projelerimize dahil ederek ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”

Yapılana açıklamaya göre, Turkcell Müşteri Deneyim Haftası’na özel olarak, 4 Ekim Salı günü ’Salla Kazan’ yapan tüm operatör müşterileri ek sallama hakkıyla GB hediyesi kazanacak. Online kanallardan ve mağazalardan hizmet alanlar da çeşitli sürprizlerle karşılaşacak.

Müşteri memnuniyeti için özel komite

Operatörde tüm çalışanları kapsayacak şekilde tasarlanan ’Müşteri Hareketi Programı’nda öncelikle üst düzey yöneticilerden oluşan bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Ardından her kademeden çalışanın gönüllü olarak yer aldığı programda bugüne kadar 800’ün üzerinde operatör çalışanı çeşitli müşteri deneyimi projelerinde görev aldı.