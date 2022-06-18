Turkcell ile ASPİLSAN Enerji’den yerli batarya üretiminde stratejik iş birliği

Güçlü şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle destekleyen Turkcell, yerli Li-iyon batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 2022-2025 yılları arasında operatörün şebeke altyapısında enerji şirketi tarafından milli teknolojiyle yerli olarak üretilen lityum bataryalar kullanılacak.

Teknolojinin gelişmesi ve materyal maliyetlerinin uygun seviyelere gelmesiyle birlikte sürdürülebilir ekosistem için geleneksel VRLA (kurşun asit) akü ürünleri yerine Li-iyon (lityum iyon) bataryaların kullanımı gittikçe artıyor. Tüm iş süreçlerinde inovasyon ve yerlilik odağıyla hareket eden Turkcell, bu alandaki teknolojik değişimde sektöre öncülük ederek şebeke altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda yerli batarya üretimi yapan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketi ASPİLSAN Enerji ile Turkcell arasında 2019’dabaşlatılan iş birliği, Li-iyon batarya üretimine başlanmasıyla somut adıma dönüştürüldü. Operatör ile enerji şirketi Ar-Ge mühendislerinin sürdürdüğü ortak çalışmalar sonucunda tasarlanan standartlara uygun lityum batarya ürünlerinin test ve geliştirmeleri, geçen Ocak ayında tamamlanmıştı.

Operatör, bu iş birliğini bir adım ileriye taşıyarak 2022-2025 döneminde şebekesinde kullanacağı Li-iyon bataryaları söz konusu enerji şirketinden tedarik etme kararı aldı. Yapılan anlaşma kapsamında 3,5 yıl boyunca yaklaşık 20 bin adet 48V 100 Ah Li-iyon batarya, ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri’deki tesislerinde üretilerek karşılanacak. Ayrıca üretim faaliyetlerinin yanında iki şirket arasında yeni ürün ve batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsayan Ar-Ge çalışmaları da sürdürülecek.

“Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar ülke ekonomisi için katma değer sağlayacak”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Her zaman sektörde yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirip uygulayan bir şirket olarak, şebeke altyapımızda ihtiyaç duyulan bataryalarla ilgili önemli bir iş birliğine imza atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla temel önceliklerimiz arasında yer alan yerlilik yaklaşımımız çerçevesinde, yerli imkanlarla geliştirilen Li-iyon bataryaları altyapımızda kullanarak sektörümüze ve ülke ekonomisine öneli bir katma değer sağlanmasını hedefliyoruz. Enerji şirketi ile yaptığımız iş birliğiyle ülkemizdeki yerli teknoloji ekosisteminin gelişimine katkımızı devam ettiriyoruz. Sürdürülecek ortak Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra sonbahara kadar ilk bataryaları da teslim alıp şebekemizde uygulamaya başlayarak, sahada yaşayacağımız deneyimle ülkemizde akü teknolojilerinin gelişimine de katkı yapacağına inanıyoruz” dedi.

“Telekomünikasyon sektörü için ürettiğimiz yerli Li-iyon bataryalar dışa bağımlılığımızı azaltacak”

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy konu hakkında şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji olarak, tam 41 yıldır ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak yerli ve milli ürünlerle geleceğe dönük çözümler geliştiriyoruz. Yenilikçi çözümlere ulaşmak ve bunları ülkemize kazandırmak adına birçok alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Enerji sektöründeki son teknolojilerin dünyayla aynı anda ülkemizde de kullanılmasını sağlamaya yönelik gerek uluslararası alanda Ar-Ge iş birlikleri gerekse üretim imkanları üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Operatör ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde ülkemiz için çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Proje kapsamında şirketimiz tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında Li-iyon batarya ürünleri, operatör şebekesinde yaygın olarak kullanılmaya başlıyor olacak. Böylece ülkemiz için ekonomik açıdan bu proje ile önemli bir katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Yerli teknolojiyle üretilen bataryalar bu yıl kullanılmaya başlanacak

Kayseri’de ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi’nde yapılan imza törenine ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ile Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında Ekim 2022’ye teslim edilmek üzere 300 adet lityum iyon bataryanın üretim süreci başlatıldı.