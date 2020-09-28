Turkcell ile ASELSAN’dan iş birliği

Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN ile Turkcell yerli ve milli çözüm için bir araya geldi. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Türkiye’de yerli ve milli teknolojinin gelişimine en fazla katkı sunan şirketlerden ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için güç birliğine gitti. Yapılan iş birliğiyle ASELSAN çalışanları, tamamen yerli ve milli a-ileti platformu üzerinden haberleşmeye başladı. ASELSAN’ın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan a-ileti’de Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP iletişim platformunun uygulama özelleştirme altyapısı kullanıldı. Güvenli iletişim sunan platform üzerindeki veriler “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” ilkesine uygun olarak ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor.

ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki çalışanının tüm haberleşme altyapısını sağlayan a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile çalışan iletişiminin dijitalleşmesine olanak sağlıyor. Yerli ve milli olmasıyla güvenli altyapıya sahip uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak da dikkat çekiyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün bu önemli iş birliği hakkında şöyle konuştu: “ASELSAN, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN ürünleri dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. İki milyar doları geçen cirosu ile ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Şirketlere ve kamu kurumlarına özel uygulamalar geliştirmek için altyapımız hazır”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ve tüm olanaklarını yerli ve milli teknoloji için seferber eden ASELSAN ile ortak çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız iş birliğiyle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”