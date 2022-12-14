Turkcell iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik seviyesine yükseldi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Son üç yıldır iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Turkcell olarak liderliğimizi her alanda yaşatmak istiyoruz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye’nin İklim Lideri olmaktır” dedi.

Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanında sürdürdüğü çalışmalar ve tüm operasyonel faaliyetleriyle dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda liderlik seviyesine ulaşarak ‘A-‘ notuyla derecelendirildi.

2014 yılından bu yana devam ettirdiği CDP İklim Değişikliği raporlama sürecini, 2019 yılındaki kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümüyle hızlandıran Turkcell’in değerleme notu, 2021 yılı faaliyetleriyle A- liderlik seviyesine yükseldi. Turkcell, Türkiye telekom sektörü ve bilişim teknolojileri alanında en yüksek notla değerlendirilen tek şirket olduğunu açıkladı.

“Hedefimiz: Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde öncü şirketi olmak”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelişmeyle ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlikte Pozitif İz vizyonumuzla çevreye, topluma ve işimize olumlu izler bırakmak için çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele de bu kapsamda önemli odak alanlarımızdan biri. Özellikle son üç yıldır iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Turkcell olarak liderliğimizi her alanda yaşatmak istiyoruz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye’nin İklim Lideri olmaktır”

“İklim değişikliğiyle mücadelede gönüllü hareket ediyoruz”

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. altında faaliyet gösteren tüm şirketlerin operasyonlarındaki sera gazı emisyonlarının hesaplandığını belirten Murat Erkan, “Turkcell olarak iklim değişikliği karşısında, teknolojinin onarıcı gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Öncelikle sera gazı emisyonlarımızı nasıl azaltacağımızı planladık. Bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptık. Emisyon ölçüm değerlememiz global ölçekte gayet iyi ancak seviye ne kadar iyi olursa olsun biz operasyonlarımızı, iklim değişikline sebep olan etkilerimizi en az olacak şekilde düzenliyoruz. Gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz CDP İklim Değişikliği raporlamasıyla çevresel performansımızı yıldan yıla geliştirmemiz de bu konudaki kararlılığımızın en net göstergesidir” dedi.