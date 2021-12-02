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Turkcell, hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürecek yarışma "Lexathon"u düzenliyor

- Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir:- "Hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi yaşatacak yarışma sonunda, başarılı olanlara Turkcell'de ve programa destek veren saygın hukuk bürolarında staj imkanı sağlayarak hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürüyoruz"

Ekonomi 02.12.2021, 10:22
Turkcell, hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürecek yarışma

İSTANBUL (AA) - Turkcell, hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin takımlar halinde yarışacağı hukuk teknolojileri hackathon projesi "Lexathon"u düzenliyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, eğitim alanında gerçekleştirdiği farklı projelerle gençleri desteklemeye devam ediyor. Hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geleceği "Hukukta Dijital Dönüşüm" konulu hackathon projesi olan "Lexathon"da gençler, hukuk alanında geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışacak. Yenilikçi fikirlere kapı aralayacak programda, başta öğrenciler olmak üzere ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi, hukuk teknolojileri alanında çalışmaların geliştirilmesi, öğrenciler için birlikte öğrenme ve geliştirme ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell'in eğitim ve kariyer konusunda her fırsatta gençlerin yanında olduğunu belirtti.

Dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi hukuk süreçlerine de yenilikçi çözümler getirdiğine ve geleneksel iş yapış şekillerinin verimlilik odaklı olarak yeniden kurgulandığına şahit olduklarını aktaran Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turkcell, ülkemizde hukuk teknolojileri alanındaki çalışmaların geliştirilmesinde öncü rol oynuyor. Bu kapsamda hukuk teknolojilerine yönelik yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefiyle hukuk eksenli bir hackathon projesi başlattık. Hukukta Dijital Dönüşüm projelerinin tasarlanacağı 'Lexathon' ile Türkiye’de bir ilke daha imza atıyoruz. Hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi yaşatacak yarışma sonunda, başarılı olanlara Turkcell'de ve programa destek veren saygın hukuk bürolarında staj imkanı da sağlayarak hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürüyoruz. Teknolojinin dahil olduğu tüm alanlarda öncülüğümüzü sürdürerek, geleceğin teminatı olan gençlerimizi her fırsatta desteklemeye, onlara eğitim ve deneyim imkanları oluşturmaya devam ediyoruz."

- Başvurular 10 Aralık'a kadar sürecek

Farklı temalarda eğitimlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin konuşmaları ile konunun uzmanlarından mentorluk desteğine de yer verilecek olan Lexathon'da, hukuk ve teknolojiyi bir araya getirerek süreçlere yaratıcı çözümler bulunması amaçlanıyor. 15-28 Aralık'ta gerçekleştirilecek program sonunda eğitim ve seminerlerin en az yüzde 70'ine katılanlara Turkcell Akademi Dijital Sertifikası verilecek. Lexathon’u kazanan ilk 3 takımdaki öğrencilere ise para ödüllerinin yanı sıra staj imkanı da sağlanacak. Üniversitelerin hukuk ve mühendislik fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açık olan Lexathon için başvurular, 10 Aralık'a kadar "https://kariyerim.turkcell.com.tr/lexathon" adresinden yapılabilecek.

Hukukta dijital dönüşüm konusunun ele alınarak yenilikçi fikirlerin geliştirileceği programda katılımcılar; Hukukta Görselleştirme, Yapay Zeka, İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Kişisel Gelişim başlıklı temalarda online eğitimler alabilecek. Eğitim ve seminerlerin sonunda katılımcılar, bu temalarla ilişkilendirdikleri fikirleriyle Lexathon'da yarışacak. Katılımcılara ayrıca Turkcell'in ve programa destek veren hukuk bürolarının deneyimli çalışanları tarafından mentorluk desteği de sağlanacak.

#Lexathon #Turkcell
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