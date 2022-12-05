Turkcell Gönüllüleri çalışmalarını sürdürüyor

Sosyal sorumluluk alanında farklı çalışmalar hayata geçiren Turkcell Gönüllüleri, 2022 yılında faaliyetleriyle hayata dokunmaya devam ediyor. Turkcell Gönüllüleri; huzurevi ziyaretlerinden doğaya desteğe, savaş mağdurlarından engelli bireylere kadar toplum ve çevre odaklı pek çok farklı konuda çalışmalar yürütüyor.

Toplumsal fayda ve farkındalık oluşturmak amacıyla Turkcell çalışanlarından oluşan Turkcell Gönüllüleri, 2022 yılında huzurevi ziyaretlerinden doğaya desteğe, savaş mağdurlarından engelli bireylere kadar pek çok farklı alanda hayata dokunmaya devam ediyor. Turkcell Grup çalışanlarının bağışlarıyla faaliyetlerini sürdüren gönüllüler; toplumsal ve çevresel konularda proje geliştirmeye meraklı, teknolojiyi kullanan katılımcıların gönüllülük esasına dayalı sosyal fayda projeleri yürütüyor.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve aynı zamanda Turkcell Gönüllüleri Başkanı olan İsmail Özbayraktar, “Turkcell Gönüllüleri, şirketimizin hayatın her alanına dokunan teknolojileri gibi toplum ve çevre odaklı inisiyatifler alıyor, kendi kaynaklarını gönüllülük esasıyla toplum için faydaya dönüştürüyor. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle Turkcell’in değer oluşturan ve kurumsal kimliğini yansıtan gönüllü çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isterim. Başta gönüllüler olmak üzere gönlüyle dünyaya fayda sağlayan herkesin Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlarım” dedi.

Turkcell Gönüllüleri’nin yıl içindeki faaliyetleri

Ziyaretçilerine görme ve işitme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyimleten Turkcell Diyalog Müzesi, gönüllüler arasında yapılan çekilişle belirlenen 20 gönüllüyle ziyaret edilerek engelli bireylerin dünyasına empati, duyarlılık ve farkındalık sağlanması amaçlandı.

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebiyle destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamayı amaçlayan Gülmek İyileştirir Derneği’nin Hijyenik Oyun Odası projesine destek kampanyası başlatıldı. Çalışanların bağış karşılığı, çalışma arkadaşlarına online yılbaşı kartları göndererek ulaştıkları gelir, derneğin faaliyetteki hijyenik oyun odalarına bağışlandı.

Ukrayna’daki savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla bir yardım bağış kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar Kızılay’a bağış olarak aktarıldı.

Turkcell Gönüllüleri, nesli tükenmekte olan yavru Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının denize güvenle ulaşmaları ve yok olma tehdidine karşı farkındalık oluşturmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Antalya Çıralı sahilindeki Ulupınar Kooperatifi’ni ziyaret eden gönüllüler, burada aldıkları eğitim sonrası gece boyunca sahil boyunca koruma altına alınmış yuvaların başında nöbet tuttu. Ekip gündoğumu ile yuva açılışına eşlik etti. Ayrıca şirket, doğal yaşama ve çevreye farkındalık oluşturmak amacıyla bölgeye gelen ve bölgede bulunan kullanıcılarına konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı gönderdi.

Gönüllüler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 2021’de başlatılan Dijital Bahar projesi kapsamında Dijital Bahar teknoloji salonu açılışına katıldı. Turkcell Gönüllüleri, Osmaniye Özden Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek hediyeler takdim etti. Huzurevi sakinlerine Dijital Bahar odası aplikasyonlarını tanıtma ve deneyimlemede destek olundu.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Yukarıyarımca İlköğretim Okulu 1’inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap ve kırtasiye malzemesi desteği yapıldı.

Gönüllüler, yılın son etkinliği olan 22 Aralık’ta Beykoz Belediyesi Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 40 gönüllünün ziyaretiyle mama bağışı yapacak.