Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Son 14 yılın rekoruna imza attık

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2021 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Erkan, ’’Net kar geçen yıla göre yüzde 18 artışla 5 milyar TL oldu. 2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik’’ dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021 yılı için koyulan hedeflere ulaşıldığını belirten Erkan, net karın bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Müşteri sayısındaki artışa da dikkat çeken Erkan, ’’Müşteri sayısında son 14 yılın rekoru kırıldı, müşteri sayısında 2.7 milyon artış gerçekleşti’’ dedi.

’’2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık’’

Artan müşteri sayısına dikkat çeken Murat Erkan, “Değişen tüketici alışkanlıklarıyla mobil ve sabit tarafta ortaya çıkan kaliteli ve hızlı hizmet ihtiyacını; müşteriyi merkeze alan stratejimiz ve sunduğumuz yüksek kaliteli, hızlı ve kapsayıcı hizmetlerimiz ile karşıladık. Bu sayede 2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik. Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1,7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile yüzde 66,4’e çıktı. En büyük motivasyon kaynağımız, müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi’’ açıklamasında bulundu.

Erkan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki yetersiz fiber ağ, sabit internet hizmetlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasına yol açıyor ve Türkiye’nin önünü açacak olan yeni nesil iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de sekteye uğratıyor. Bu farkındalık ile hareket ederek, 2020 yılı sonunda ülkemizdeki fiber seferberliği hedeflediğimizi duyurmuştuk. 2021 yılı boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini daha hizmet alanımıza dahil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz ise 223 bin net kazanım ile toplam 1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu.”

Artan talep ile dijital servisler güç kazandı

Verilen bilgiye göre, Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin tekil gelirleri yüzde 31 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’in toplam indirilme sayısı, yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıktı. 3 aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda 2,5 katına ulaşarak 26 milyon olarak gerçekleşti. Dünya çapında bilinirliği hızla artan BiP, başta Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfuslu ülkelerde olmak üzere yoğun ilgi görmeye devam etti. Turkcell TV+, 2017’nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+’ın IPTV müşteri sayısı yıllık yüzde 24 artışla 1,1 milyona ulaştı. Bulut depolama servisi lifebox, yılı yüzde 45 artış ile 1,3 milyon tekil ücretli kullanıcıyla kapattı. Özel şirket ve kurumlara, ihtiyaç duydukları alanlarda özelleştirilmiş dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri bu yıl yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Turkcell Dijital İş Servisleri bu sayede 2021 yılında IT hizmetleri sektörü lideri oldu.

Erkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “2021 yılında toplam 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 700’ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bugüne kadar imzaladığımız sistem entegrasyon projelerinden, 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek backlog büyüklüğü ise 1,4 milyar TL oldu.”

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan operatörün ’milli servet’ olarak değerlendirdikleri veriyi hem küresel tehditlere hem de doğal afetlere karşı korumak için yeni nesil veri merkezlerine 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yaptığını ifade eden Erkan, son olarak Eylül 2021’de Tekirdağ’da hizmete açtıkları Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Paycell fark oluşturan çözümleriyle büyüyor

Dijital ödeme platformu Paycell, ödeme alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde yıllık yüzde 41 artışla 6,6 milyon kullanıcıya ulaştı ve Paycell’in tüm servislerindeki işlem hacmi yıllık yüzde 49 artarak 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell Kart ile yapılan işlemlerin hacmi ise bir önceki seneye göre 6 katına çıktı. Şirketlerin birden fazla bankayla anlaşma gereksinimini ortadan kaldırarak önemli maliyet avantajı sunan Paycell Android POS ürünü 2021 yılı içinde 6 bin adete ulaştı; böylece yıl sonunda platformun hizmet verdiği üye iş yeri sayısı 17 binin üzerine çıktı. Platform, bu güçlü performans sayesinde gelirlerini yıllık yüzde 64 arttırdı.

Murat Erkan, Paycell’in performansına ilişkin, “Güçlü performansını geliştirerek sürdüren Paycell’de kısmi hisse satışını değerlendirmek için gerekli süreci de bu sene başlattık. Bu kapsamda, techfin alanında bilgi birikimiyle Paycell’in mevcut ve yeni pazarlarda büyümesine katkı sağlayacak, bunun yanında Paycell’i bir sonraki aşamaya taşımamıza yardımcı olacak stratejik bir ortak ile çalışmayı hedefliyoruz’’ açıklamasında bulundu.

’’2022’de emin adımlarla büyüyecek’’

2022’de büyümeye devam edeceklerini belirten Erkan, “Doğru oyun planı ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde pandemi ile birlikte iletişim ve dijitalleşmenin daha da önem kazandığı 2021’de müşterilerimize dört dörtlük hizmet sunarak bir yılı daha başarıyla noktaladık. Bu doğru oyun planımızı 2022’de de sürdürerek müşterilerimizin kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissetmelerini sağlayacak yenilikçi çözümlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

’’Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefini koruyoruz’’

Erkan, “2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. “Her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefimizi koruyoruz. Operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise yüzde 20-21 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

’’Sürdürülebilirlikte sektör lideri’’

Turkcell olarak insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerine dikkat çeken Erkan, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti.

Operatörün enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021’de gerçekleştirdiği rüzgâr enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurgulayan Erkan, “2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. ‘Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu’ ile kadınların teknoloji alanında eşit katılımını teşvik ederken, iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm arayan fikirlerin geliştirilmesine de yardımcı olduk. ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projemizle elektronik atıkları eğitim bursuna dönüştürerek kaynakların verimli kullanılmasını sağladık. Bu adımlar çerçevesinde sergilediğimiz istikrarlı performans, sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimimizi de artırdı. Aralık ayında BNP Paribas ile imzaladığımız anlaşma sayesinde, 2019’da tahsis ettiğimiz çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine endeksli yeşil kredinin tutarını 70 milyon euroya çıkarıp, vadesini de 5 yıl olarak güncelledik. Operatör olarak teknolojimizin erişilebilir olmasına ve bu sayede herkesin hayata eşit katılım sağlamasına büyük önem veriyoruz.

Operatör olarak, GSMA’in Engelli Bireyler İçin Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri’ne imza atan Türkiye’de ilk şirket olurken, dünyada da 8 şirket arasında yer aldık. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini Haziran ayında açıkladık. 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul ve NYSE’ye kote olan şirketimiz, her iki ülkenin mevzuatlarında kendisine uygulanan kurumsal yönetim düzenlemelerini en iyi uygulamalar çerçevesinde benimseyen ve Türkiye’nin en güçlü kurumsal yönetim yapısına sahip olan kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.