Turkcell Genel Müdürü Erkan: “Hedefimiz ülkemizi ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ yapmak”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, veri güvenliğinin ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Milli servet niteliğinde olan verilerimizi yerli teknolojileri kullanarak güvende tutmak, verilere sahip çıkmak ve veri güvenliğini sağlamak için yatırım yapmak gerekiyor" dedi.

Turkcell, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ vizyonu ile verilerin ülke sınırları içerisinde saklanması için yatırımlarına devam ediyor. Veri merkezleri hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, veri güvenliğinin ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Erkan, "Milli servet niteliğinde olan verilerimizi yerli teknolojileri kullanarak güvende tutmak, verilere sahip çıkmak ve veri güvenliğini sağlamak için yatırım yapmak gerekiyor. Bugün yurt dışından hizmet veren birçok OTT platformu müşterilerine yakından hizmet verebilmek için o ülkelere gitmeyi tercih ediyor, bu noktada verinin kontrolü ve nerede olduğu önemli hale geliyor. Bu noktada biz de veri merkezlerimizi güvenlik, teknoloji ve dijitalleşme odağında konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turkcell’in veri konusunu milli bir mesele olarak gördüğünü belirten Erkan, şunları söyledi: “Ülkemizin jeopolitik konumuyla sahip olduğumuz avantajları sahip olduğumuz teknolojilerle birleştirerek, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ haline getirebileceğimize inanıyoruz. Milli servetimiz olan veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Ülkemizin ‘bölgesel bir üs olma’ konumunu güçlendirebilmek için milli politikaların benimsenmesi ve hızla uygulamaya geçirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyor, finansal kaynaklarımızın da iç pazarda kalmasına önem veriyoruz.”

Veri merkezlerinde Türkiye’nin en büyük şirketlerin ve kamu kuruluşlarının da olduğu bin 600’den fazla kuruma hizmet verdiklerini belirten Erkan, “2016’dan bu yana ülkemizin farklı bölgelerinde veri merkezleri açıyoruz. Gebze, İzmir ve Ankara’nın ardından Avrupa Veri Merkezi ile toplam 8 veri merkezini ülkemize kazandırdık. Bu alanda 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yaptık. Bugün Türkiye’nin en büyük beyaz alan sahibi işletmecisi konumundayız. Ülkemiz için stratejik öneme sahip devlet kurumlarımızın veri güvenliği ihtiyaçları da bu veri merkezlerimizde karşılıyor, veri merkezlerimizde devlet kurumlarını da barındırıyoruz" dedi.