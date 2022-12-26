Turkcell Genel Müdürü Erkan: “Engelleri ‘fırsat eşitliği’yle aşıyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımında fırsat eşitliğine odaklanarak yıl içinde üstün teknolojilerimizle spordan kültür sanata, eğitimden iletişime kadar pek çok erişilebilir çözüm ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in farklı alanlarda kullanıcılarına sunduğu erişilebilir teknolojilere ve yıl içinde sürdürdüğü sanat faaliyetlerine değindi. Erkan, “Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımında fırsat eşitliğine odaklanarak yıl içinde üstün teknolojilerimizle spordan kültür sanata, eğitimden iletişime kadar pek çok erişilebilir çözüm ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik” dedi.

Projeler ve uygulamalardan bahseden Murat Erkan, görme engelli bireyler için dünyada bir ilk olan ‘Hayal Ortağım’ uygulamasıyla ilgili, “Engelli bireylerin bilgiye ve teknolojiye erişimini kolay hale getiren uygulamayla filmler için sesli betimleme teknolojisi, Turkcell mağazaları, AVM’ler ve üniversiteler gibi kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi ve güncel haberler, köşe yazıları, kitaplar, eğitimler gibi içerikler daha erişilebilir oluyor. 2022 yılında 65 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlere ulaştırdık. Bu yıl Hayal Ortağım canlı betimleme teknolojisiyle tiyatro, müzikal gibi etkinlikler için anlık betimleme hizmeti vermeye başladık. Sponsorluk desteğimizi 5 yıl daha uzattığımız Zorlu PSM’deki Turkcell sahnesinde Peter Pan ve Var olmayan Ülke, Şehirde Kimse Yokken ve Turkcell Vadi’deki Cimri oyunlarında canlı sesli betimleme teknolojisini sunduk. Ayrıca Hayal Ortağım kapsamında toplam 103 Turkcell mağazasında kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi uygulandı” diye konuştu.

BiP’in otizmli çocuklara rehber olduğunu söyleyen Erkan, “Ülkemizdeki otizmli bireyler ve özellikle çocuklar, tanı sonrası eğitime giden süreçte ve eğitim dönemi boyunca aileler birçok bilgi ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP üzerinden otizmli olan çocukların ailelerinin, otizm ve özel eğitime dair sorularına uzman doktor ve öğretmenlerden yanıt bulabilecekleri profesyonel iletişim kanalı ‘Cana Yakın’ ile uzaktan hizmet veriyoruz. Tohum Otizm Vakfı ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hizmet veren platform, otizmli çocuklarımız ve ailelerinin rehberlik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyor, İhtiyaç duydukları farklı güvenilir bilgi ve desteğe de sürekli olarak erişebiliyor, eğitim programlarından faydalanıyor. Aileler, kanal üzerinden online randevuyla Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nın uzman eğitimcileriyle BiP’te canlı olarak görüşebilirler” ifadelerini kullandı.

Erkan, toplumsal rollere yönelik hayata geçirdikleri bir projeden de bahsetti: “Geçtiğimiz Mayıs ayında, Engelliler Haftası kapsamında Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) ile topluma fayda sağlayacak ‘Güler Yüzlü Masallar’ projesini uygulamaya aldık. Proje kapsamında masalların büyülü dünyasında rastlanmayan fiziksel ve zihinsel çeşitlilikler, Güler Yüzlü Masallar ile kendilerine yer buldu. Çocuklarımız ve ebeveynlerle buluşan 6 farklı masaldaki karakterler, çeşitlilikleri özel olarak vurgulanmadan, ayrıştırıcı bir dil kullanılmadan, yaşamın içinde olması gerektiği gibi aktarılıyor. Her bireyin toplum içinde özel bir rolü olduğuna inanıyoruz. Masallar, Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması, Dergilik ve fizy’de de yayınlanıyor” dedi.

Erkan, Turkcell Diyalog Müzesi’ne de değindi. Projeyle topluma empati ve engelli bireylere istihdam sağladıklarını belirten Erkan, “Karanlıkta Diyalog’ sergimizin yanı sıra ‘Sessizlikte Diyalog’ sergisiyle de ‘Turkcell Diyalog Müzesi’ adı altında oluşturulan kalıcı müzemizle gelen misafirlerde farkındalığı artırdık. Ziyaretçileri, görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı bir dünyaya taşıyan proje kapsamında, İstanbul’da 70’in üzerinde görme ve işitme engelliye istihdam sağladık” dedi. Turkcell Diyalog Müzesi, açıldığı günden bu zamana kadar 500 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Şirketin 2021 yılında ‘Engelsiz Spor’ Projesi kapsamında pandemi döneminde evde olan engelli sporculara destek için uzaktan eğitim programı hazırladığını hatırlatan Murat Erkan, “Toplamda 40 farklı video ile görme, işitme, bedensel engelli bireylerin ve otizmli çocukların kendi ihtiyaçlarına özel olarak içerikler hazırlandı. İçerikler bireylere Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden ulaştırıldı. Engelsiz Spor ile bugüne kadar 10 binden fazla kişiye erişim sağlandı” dedi.

Erkan, dijital televizyon platformu TV+’ın ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisine yönelik 2022 yılında yapılanlara da değindi. Erkan, “TV+’ta engelli kullanıcılarımız için 2019 yılından bu yana devam eden ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisini yeni içeriklerle bu yıl da sürdürdük. Görme ve işitme engelli izleyicilerin de platformdan eşit şekilde faydalanması amacıyla filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek kullanıcılara sunuyoruz” dedi. Engelli bireyler için geliştirilen onlarca filme, Engelleri Aşan Filmler kategorisinin yanı sıra 555. kanaldan ve Plus salonlardan erişilebiliyor.

Murat Erkan son olarak Turkcell Akademi ve Görüntülü işaret diliyle destek veren Müşteri Hizmetleri servislerine değindi. Erkan, “Turkcell Akademi ile özel eğitim içeriklerine her yıl yenisini ekliyor, gelişim programlarını artırmayı sürdürüyoruz. Kişisel gelişimden teknolojiye, iş dünyasından liderliğe, inovasyondan girişimciliğe, işaret dilinde pek çok eğitim sunan dijital platformumuz ‘Türk İşaret Dili’ eğitimiyle engelsiz yaşam için yetkinlik kazandırıp farkındalık oluşturuyor. Görme engelli bireyler için IOS ve Android eğitimleri, ‘Engelsiz Yaşam’ eğitimleri ve son eklenen spor eğitimleriyle faydalı gelişim programları sunduk” dedi.

2019’da başlatılan Yüze Yüze Müşteri Hizmetleri kanalıyla Turkcell ve Turkcell Superonline işitme engelli müşterilerinin hayatına kolaylık getirdiklerini söyleyen Murat Erkan; sözlerini şöyle tamamladı: “Turkcell uygulaması hizmetine Mayıs 2020’de BiP kanalı da eklendi. Turkcell ve Superonline mağazalarındayken ‘Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri’ne ulaşılarak, haftanın her günü 10:00-01:45 saatleri arasında işaret diliyle görüntülü hizmete erişebiliyorlar. Bu kapsamda aylık 20 bin çağrıya hizmet veriyoruz. Herkesin Turkcell’i olarak hayata dokunan tüm projelerimizi ve eşsiz platformlarımızı engelli müşterilerimiz ve çalışanlarımız için geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”