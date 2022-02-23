banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı

‘Turkcell Enerjim’ kurumların enerji verimliliğini arttırıyor

Enerji tüketimini izleyip yönetme amacıyla geliştirilen Turkcell Enerjim uygulaması, şirket ve kurumlara tüketimlerini anlık olarak takip ederek enerjiyi tasarruflu kullanma imkanı sunuyor. Uygulama sayesinde, enerji tüketiminde yüzde 30’a varan verimlilik artışı elde edildiği belirtildi.

Ekonomi 23.02.2022, 10:12
‘Turkcell Enerjim’ kurumların enerji verimliliğini arttırıyor

Enerji tüketimini izleyip yönetme amacıyla geliştirilen Turkcell Enerjim uygulaması, şirket ve kurumlara tüketimlerini anlık olarak takip ederek enerjiyi tasarruflu kullanma imkanı sunuyor. Uygulama sayesinde, enerji tüketiminde yüzde 30’a varan verimlilik artışı elde edildiği belirtildi.

Turkcell, kurumlara uçtan uca teknolojik hizmetler sunduğu Dijital İş Servisleri ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel verimlilik odaklı çözümler tasarlıyor. Yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen Turkcell Enerjim, şirketlere enerji tüketimlerini anlık takip ederek daha tasarruflu kullanma imkanı sağlıyor. Her sektörün ihtiyaçlarını ön planda tutarak verimli bir enerji kontrolü sunan uygulamadaki analiz, rapor ve bildirimlerle gerçek zamanlı takip işlemleri yapılabiliyor. Türkiye genelinde birçok şirket ve kurum, uygulamanın sunduğu çözümlerle enerji tüketimlerinde yüzde 30’a varan verimlilik artışı sağlıyor.

“Kurumsal müşterilerimizin enerji verimliliğini artırarak ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlıyoruz”

Dijital İş Servisleri ile özel sektör veya kamu kurumlarının işlerini uzaktan verimli şekilde yönetebilmesine olanak sağladıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell Enerjim uygulamasının işletmelere sunduğu katkılar hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizdeki birçok şirket ve kurumun dijital dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Yenilikçi kurumsal çözümlerimizden biri olan Turkcell Enerjim ile sektörlerin ihtiyaçlarına uygun enerji izleme ve yönetim imkanı sunuyoruz. Enerji maliyetlerinin kritik önem kazandığı bu dönemde, geliştirdiğimiz bu kurumsal çözüm sayesinde hem işletmeler hem de ülkemiz açısından önemli bir verimlilik katkısı sağlıyoruz. Örneğin çok şubeli bir işleyişin yaygın olduğu perakende alanında, tek bir merkezden izlenen enerji tüketimi sayesinde, ihtiyaç fazlası tüketimler minimuma indirilebiliyor. Böylelikle bölgesel standartlar belirlenerek, enerji tüketimlerinde yüzde 30’a varan verimlilik artışı yakalanabiliyor. Enerji tüketiminin önemli paya sahip olduğu üretim sektöründe ise sunduğumuz enerji analizleri ile yönetim ekibinin çok daha hızlı kararlar almalarına ve verimliliklerini en üst seviyede tutabilmelerine destek oluyoruz.

Uygulama ile halihazırda Türkiye genelinde 9 bini aşkın noktada enerji izleme ve yönetim çözümümüzle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Amacımız 7 milyonun üstündeki işletme abonesine ulaşarak enerji izleme ve yönetim çözümlerimizi yaygınlaştırıp ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak. Ayrıca şirket ve kurumların daha verimli enerji kullanımıyla daha az karbon salınımına sebep olması sayesinde, çevresel sürdürülebilirliğe de destek olmayı önemsiyoruz.”

Perakende ve üretim sektörlerinde de enerji verimliliği için uygun

Verilen bilgiye göre, her sektörün enerjiyi hangi alanda veya hizmette kullandığına göre enerji tüketimleri farklılaşıyor. Restoranların enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i iklimlendirme ihtiyacı için kullanılırken, bu oran bankalarda yüzde 40 ve zincir marketlerde yüzde 45’i bulabiliyor. Uygulamanın sunduğu çözüm sayesinde, özellikle perakende sektöründeki dağınık operasyona sahip şube yapılarında, enerji tüketimlerinin tek merkezden izlenmesi ile iklimlendirme ve aydınlatma tüketimlerinin merkezden tanımlanan kurallara bağlı çalışarak verimliliğin artması sağlanıyor.

Enerji tüketiminin yoğun olduğu üretim sektöründe ise iş süreçlerinde sürekliliğin sağlanması, makinelerin izlenebilmesi ve ürünlerin parça başına gerçek enerji maliyetlerinin hesaplanabilmesi büyük önem taşıyor. Turkcell Enerjim’in sunduğu çözümler sayesinde, imalat sektöründe tarife analizi yapılabiliyor, mevcut tüketimler izlenebiliyor ve sipariş bilgileri üzerinden hareketle gelecek dönem enerji tüketim maliyetleri hesaplanabiliyor.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15