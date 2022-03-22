Turkcell, Elçiler Zirvesi’nde 11 bin 500 paydaşıyla buluştu

Turkcell, Türkiye genelindeki iş ortakları ve mağaza çalışanlarıyla buluştuğu Elçiler Zirvesi’ni Antalya’da gerçekleştirdi. 4-19 Mart tarihleri arasında 11 bin 500’den fazla paydaşın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Müdür Murat Erkan ve genel müdür yardımcıları da Turkcell’in elçileriyle bir araya geldi.

Turkcell, ürün ve hizmetlerinin kullanıcılara ulaşmasında kritik rol oynayan mağazalarında, iyi müşteri deneyimini sunmak ve paydaşlarının hedef birliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki iş ortaklarını ve mağaza çalışanlarını bilgilendirmek, motivasyonlarını artırmak için düzenlediği geleneksel Turkcell Elçiler Zirvesi’nin 12’ncisini Antalya’da gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını döneminde alınan sağlık önlemleri nedeniyle ara verilen geleneksel zirveye, bu yıl geniş bir katılım oldu. Zirvede; Bireysel Satış İş Ortakları, Bireysel Satış Elçileri, Ev ve Kurumsal Satış Ortakları, Ev ve Kurumsal Satış Elçileri ile beş farklı grup halinde gerçekleştirilen etkinlikte 11 bin 500’den fazla iş ortağı ve çalışan buluştu. Etkinlikte, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu’nun yanı sıra Genel Müdür Murat Erkan ve genel müdür yardımcıları, elçilerle bir araya gelerek, rekorlarla tamamlanan 2021 yılının değerlendirmesinin yanı sıra şirketin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

‘Turkcell Seninle Tek Yürek’ ve ‘O İş Bizde’ mottolarıyla gerçekleştirilen zirvede; şirketin vizyonu ve global hedeflerinin yanı sıra şirketin saha elçilerinin daha başarılı bir iş hayatı için yapabilecekleri, şirketin geliştirdiği yeni ürün ve hizmetler ile 2022 hedefleri ve planlarının ayrıntıları katılımcılarla paylaşıldı. Zirvede ayrıca, kendi kategorisinde üstün başarı gösteren bayilere ve iş ortaklarına ödülleri de takdim edildi. Düzenlenen gala programlarında ise ünlü sanatçılar sahne performanslarıyla konuklara önemli anlar yaşatıldı.

“Müşteri odaklı pusulamız ve tüm paydaşlarımızla, yeni başarılara devam edeceğiz”

Zirvede yaptığı konuşmada şirketin 2021 sonuçlarının değerlendirmesi ve 2022 hedeflerinin yanında katılımcılarla deneyimlerini de paylaşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “28 yıldır Türkiye’de iletişime ve teknolojiye öncülük eden şirketimiz; tüm iş süreçlerinde insan, gelecek ve sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor. Teknolojiyle insanların hayatını kolaylaştırarak ülkemizi dijital geleceğe taşıyan bir marka olarak kullanıcılara sunduğunuz ürün, servis ve hizmetler ne kadar iyi ve kapsayıcı olursa olsun, bunları müşterilerimize ulaştırmada yurdumuzun dört bir yanındaki iş ortaklarımızı ve mağaza çalışanlarımızı en önemli elçilerimiz olarak görüyoruz. Onlar markamızı temsil ederek, şirketin müşteriye dokunan eli ve dili oluyorlar. Bilinçli tüketici çağında en kaliteli müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamak amacıyla markamızı en iyi şekilde temsil edebilen saha çalışanlarına sahip olmak çok önemli. Biz de şirket olarak bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Türkiye genelindeki şirketin iş ortaklarını ve mağaza çalışanlarını bire bir bilgilendirmek, motivasyonlarını artırmak ve onlarla sürdürülebilir bağlar kurmak için Elçiler Zirvesi’ni oluşturduklarını belirten Erkan, “Birlikte hareket edebilmek, ortak kurumsal hedefler etrafında buluşmak için bu tür etkinliklerin önemine inanıyoruz. Pandemi sonrası özlediğimiz bir paylaşım ortamında, Türkiye’nin her noktasındaki iş ortaklarımızın, şirket ailesinin bir parçası olduğunu ve birliktelik duygusunu hissetmeleri büyük öneme sahip. Bu vesileyle 2021’deki başarılarımızı kutladığımız, 2022’deki gelişmeleri ve yeni hedeflerimizi paylaştığımız bu zirveye katılan tüm iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan ekiplerin de başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Erkan, sözlerini “Müşteri odaklı pusulamız ve tek yürek olduğumuz paydaşlarımızla, yeni başarılara devam edeceğiz” diyerek tamamladı.