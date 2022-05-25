banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Turkcell, çevreci yaklaşımla enerjisini depoluyor

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odaklı çevreci yaklaşımıyla yürüten Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeye devam ediyor. Teknoloji çözüm ortaklarından Huawei ile mevcut iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen operatör, baz istasyonlarında yapay zekâ tabanlı enerji depolama sisteminin ilk örneğini Antalya’da hayata geçirdi.

Ekonomi 25.05.2022, 12:18
Turkcell, çevreci yaklaşımla enerjisini depoluyor

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odaklı çevreci yaklaşımıyla yürüten Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeye devam ediyor. Teknoloji çözüm ortaklarından Huawei ile mevcut iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen operatör, baz istasyonlarında yapay zekâ tabanlı enerji depolama sisteminin ilk örneğini Antalya’da hayata geçirdi.

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürüten Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik teknolojik uygulamaları hayata geçirecek iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda operatör, teknoloji çözüm ortaklarından Huawei ile mevcut iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, baz istasyonlarında enerji depolama sistemi uygulamasının ilk örneğini Antalya’da hayata geçirdi. Yapay zekâ teknolojisiyle verileri analiz edip dijital çözümler geliştirerek çalışan sistem sayesinde, güneşten elde edilen yenilebilir enerji lityum akülerde depolanıyor. Bu sayede enerji kesintilerinden etkilenmeden servis sürekliliği sağlanan baz istasyonu, yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla karbon salımını da azaltıyor.

“Çözüm ortaklarımızla çevreci ve yenilikçi fikirleri hayata geçiriyoruz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesine her zaman özen gösteren çevre dostu bir şirket olarak baz istasyonlarımız, veri merkezlerimiz ve ofis binalarımızda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda teknolojik çözüm ortaklarımızla yeni fikir ve uygulamaları şebekemizde hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde yıllardır değerli bir iş ortaklığı yürüttüğümüz Huawei ile sürdürülebilirlik alanında stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atarak yeni bir adım daha başlatmıştık. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde, deneme amaçlı enerji depolama sistemi çözümünün güneş enerjisi kullanarak önemli bir enerji tasarrufuyla birlikte daha az karbon salınımı sağladığını ortaya koyuyoruz. Yenilikçi yapay zekâ teknoloji imkanlarını da kullanarak sağladığımız bu enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine ve çevre duyarlılığımıza katkı yaparken, karbon etkisini azaltacak sonuçları somut olarak görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye’de örnek olacak bu alandaki yenilikçi ilk uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir gelişim ve yenilenebilir enerji hem Huawei’in hem de Turkcell’in ortak ana stratejilerinden. Antalya’da Turkcell için geliştirdiğimiz baz istasyonu, Huawei’in yapay zeka destekli solar-lityum sinerjisiyle uçtan uca yeşil saha çözümünün uygulandığı bir saha. Baz istasyonunun yapay zeka yeteneğini ve güneş enerjisi depolama kapasitesini ölçen Turkcell ve Huawei ekipleri, başarılı neticeler kaydetti. Ayrıca gördük ki, sahanın güneşten elde ettiği enerji, kendi günlük enerji tüketiminin ortalama yüzde 70’ini karşılıyor. Türkiye’de iletişim ve dijital enerji altyapılarının ana sağlayıcısı olarak Türkiye için sürdürülebilir ve yenilenebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Enerjinin büyük kısmı güneşten elde edilecek

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belirlenen baz istasyonunda güneş paneli, lityum batarya ve yapay zeka teknolojileri çalışan enerji yönetim sistemi kullanılarak kurulum yapıldı. Sistem sayesinde istasyonun enerji ihtiyacı, güneş panellerinden üretilen elektrik ve güneş enerjisi ile şarj edilen lityum akülerden karşılanıyor. Enerji ihtiyacının hangi kaynaktan karşılanacağı, saha koşullarından elde edilen verilerin analizine göre yapay zekâ teknolojisiyle çalışan yönetim sistemi tarafından hesaplanıp yönetiliyor. Güneş ışıma sürelerinin daha fazla olduğu yaz döneminde güneş enerjisinden daha fazla faydalanılması öngörülüyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
18°
açık