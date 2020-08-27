Turkcell, Bilişim 500’de kategorisinde 1’inci seçildi
TÜRKİYE’NİN MÜŞTERİ DENEYİMİ MERKEZİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ, ÖNDE GELEN BİLİŞİM FİRMALARININ YER ALDIĞI ‘500 BİLİŞİM ŞİRKETİ ARAŞTIRMASI’NDA 11’İNCİ DEFA KATEGORİSİNDE BİRİNCİ SEÇİLDİ. ARAŞTIRMADA TURKCELL DE ‘TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ’ ANA KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLDÜ. TURKCELL GLOBAL BİLGİ GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞATAY AYNUR
Türkiye’nin müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, önde gelen bilişim firmalarının yer aldığı ‘500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda 11’inci defa kategorisinde birinci seçildi. Araştırmada Turkcell de ‘Türkiye Merkezli Üretici’ ana kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
Yurt içinde ve yurt dışındaki 25 deneyim merkezinde 15 bin çalışanıyla hizmet veren sektörünün öncülerinden Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda üst üste 11’inci kez birincilik koltuğuna oturdu. Dün akşam dijital ortamda düzenlenen ödül töreninde Turkcell Global Bilgi “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olurken, operatör de Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisinde birinci seçildi.
Verilen bilgiye göre, ‘Bilişim 500’, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 2019 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan ve Türkiye’nin bu alandaki tek kapsamlı araştırması konumunda. Kategorilerinin önde gelen firmalarının yanı sıra sektör verilerinin de açıklandığı araştırmada Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 171 milyon TL’lik gelirle birincilik unvanını bir kez daha korumayı başardı.
‘’Bu başarı 15 bin çalışanımızın eseri’’
Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, 11’inci kez Bilişim 500 ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyduklarını dile getirirken, “Bu başarının gerçek sahibi çalışanlarımız. Bugün markamızın çatısı altında, Türkiye’de 19, Ukrayna’da ise 6 olmak üzere 25 farklı nokta, 15 bin kişi, 8 ayrı dilde hizmet veriyor. Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknoloji altyapımız, sektöre yön veren üretici uygulamalarımız ve her müşterimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiğimiz çözümlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda da hizmet verdiğimiz sektöre yön vermeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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