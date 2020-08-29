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Turkcell Akademi’ye uluslararası iki ödül

TURKCELL AKADEMİ GENEL MÜDÜRÜ BANU İŞÇİ SEZEN

Ekonomi 29.08.2020, 10:03
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Turkcell Akademi’ye uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından biri olan Brandon Hall Excellence Awards’ta iki ayrı ödüle layık görüldü.

Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda programlar hayata geçiren Turkcell Akademi, dünya çapında prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Çalışanlarını geleceğin yetkinliklerine hazırlamayı hedefleyen akademi, tüm şirket içerisinde kendini geliştirmek isteyen her seviye çalışan için hazırladığı Finans Master Programı ve şirket içerisinde değerlendirme süreçlerini başarıyla geçmiş yüksek potansiyeli olan çalışanlara hazırladığı YUPO Gelişim Programı ile dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall Excellence Awards’tan altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı ödülle döndü.

“Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

Fark oluşturan eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin Turkcell’in stratejik hedefleri arasında olduğunu dile getiren Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Türkiye’nin dijital öncüsü Turkcell’in sunduğu teknoloji ve bilgi birikimini, eğitim alanında dünyaya örnek olacak bir formatla Turkcell Akademi çatısı altında çalışanlarımıza sunuyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen isimleriyle; çalışanlarımızın vizyonunu genişletmek, kariyerlerine uzmanlık katmak ve onların kişisel yaşamlarında fark oluşturmalarını sağlamak için birçok başarılı program geliştirdik. Bu programlar da yıllardır uluslararası alanda göze çarpıyor ve ödüllendiriliyor. Fark oluşturan iki programımız; Finans Master Programı ve hayata yeni geçirdiğimiz YUPO Gelişim Programı ile ödüle layık görülmek bizim için çok gurur verici. Hazırladığımız farklı eğitim yolculukları, ekosistemimizde yer alan birçok şirketinde ilgisini çekiyor, bilgi birikimimizi ve eğitimde dijital dönüşüm deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yaptığımız yatırımlarla teknolojiyi fırsata çevirmeye ve akademi ile ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Finans Master Programı’na altın ödül

Verilen bilgiye göre akademi, Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi finans gelişim programı Finans Master (Finance Masters) ile En İyi Eşsiz Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı (Best UniqueorInnovative Learning and Development Program)kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Turkcell çalışanları için hazırlanmış olan 100 saatlik Finans Master eğitim programında finans hakkında her konuyu ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış uzman eğitmenler anlatıyor. Eğitim süresince işin teorisinden pratiğine, temel prensiplerinden dijital finans alanına kadar birçok alanda dersler veriliyor. Departman ve pozisyon ayrımı olmadan tüm şirket çalışanlarının katılabildiği Finans Master Programı ile çalışanların, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlaması ve onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Gümüş ödülün sahibi YUPO oldu

Verilen bilgiye göre akademi’nin, ayırt edici yetenekleri olan, bu yeteneklerini yüksek performansa dönüştüren ve bu çalışanların gelişimine yönelik hazırladığı YUPO (Yüksek PotansiyelGelişim Programı) Yüksek Potansiyelli Çalışanlar için Hazırlanmış En İyi Liderlik ve Gelişim Programı (Best Advance in High PotentialLeadership) kategorisinde, Yüksek Potansiyelli Çalışanların Gelişimine Yeni Bir Yaklaşım (A New ApproachtoDeveloping High Potentials) başlığı ile gümüş ödülün sahibi oldu. Turkcell bünyesinde 693 YUPO için hazırlanan program ile iş süreçleri tasarlanırken insan odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve yeni iş modellerinde gelişim sağlanması, geleceğin trendlerini yakalayarak bu doğrultuda işlerin şekillendirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık bir yıla yayılan YUPO Gelişim Programı, blendedlearning (karma öğrenme) yaklaşımı doğrultusunda çeşitli workshoplar, online eğitimler, keynote oturumları ve vaka çalışmaları ile YUPO’lara özel olarak sunuluyor.

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