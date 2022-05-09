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Turkcell, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaptı

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerin yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile yine Türkiye’nin patent şampiyonu oldu. Operatörün Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi.

Ekonomi 09.05.2022, 12:41
Turkcell, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaptı

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerin yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile yine Türkiye’nin patent şampiyonu oldu. Operatörün Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi.

Türkiye’de son yıllarda dijital dönüşüm süreci ve inovasyon alanında verilen teşviklerin de katkısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvurularda artış yaşandı. Avrupa genelinde de en fazla marka başvurusu yapan ülkelerin başında gelen Türkiye’de, 2021 yılında 8 bin 400’ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildi. Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, yenilikçi iş anlayışıyla inovasyon alanındaki liderliğini 2021 yılında da sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Turkcell Teknoloji şirketi, geçtiğimiz yıl toplam 565 ulusal patent başvurusu yaparak ulusal başvuru sayısında yine Türkiye’nin patent şampiyonu oldu.

“Fikri haklar, üretilen çıktıların ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol oynuyor”

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak tüm ürün ve hizmetlerde yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hızla dijitalleşen günümüz dünyasında rekabetin inovasyon ve Ar-Ge odaklı olmasından dolayı fikri haklar, rekabette kazandıran faktörlerin başında yer alıyor ve üretilen çıktıların ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol oynuyor. Turkcell markasını global ölçekte rekabetçi konuma taşıyan yenilikçi ürün ve servislerimizin her biri, başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkıp hayata geçmeye devam ediyor” dedi.

Salgın sürecine rağmen 2021 yılında da Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Erkan, “Önceki yıldaki patent şampiyonluğumuzu geçen yıla taşıyarak toplam 565 patent başvurusunda bulunduk ve ülkemizde insanların hayatına değer katan yenilikçi teknolojilerin üretiminde öncü rolümüzü devam ettirdik. Salgın nedeniyle faaliyetlerin uzaktan yönetildiği geçtiğimiz yılda, çalışanlarımız ve ekosistem ile gerçekleştirdiğimiz patent eğitimleri ve 100’ün üzerinde ürün/servis odaklı Patent Hackathon etkinlikleri sonucunda bin 200’ün üzerinde buluş ürettik ve bunlar önceki yılın da üzerinde bir patent başvurusuna dönüştü” diye konuştu.

Ar-Ge yatırımlarını her yıl artırarak devam ettirdiklerini belirten Erkan, “Şirketimizin 2021’deki Ar-Ge yatırımı 681 milyon TL’ye ulaştı. Bir yandan bu alanda yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin teknoloji alanındaki yerli ve milli ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bu amaçla başvuru süreçlerimizde üniversitelerden KOBİ’lere, tüm ekosistemimizle deneyimlerimizi paylaşarak ilerlediğimizi de özellikle vurgulamak isterim. Ar-Ge ve inovasyon stratejilerimizin odağında yer alan başarılı performans ve ortaya koydukları katma değerden dolayı bin 200’ü aşkın Ar-Ge çalışanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Operatör, son 15 yılda 900’e yakın tescillenmiş patente imza attı

Verilen bilgiye göre, 2007 yılından bu yana yaptığı 3 bin 200’ün üzerinde ulusal ve 200’ü aşkın uluslararası patent başvurusunun yanı sıra 900’e yakın tescillenmiş patentiyle de sektöründe öncü konumunu sürdüren operatör; 2020 yılında da 557 ulusal patent başvurusu ile en fazla başvuru yapan şirketler arasında Türkiye birincisi olmuştu.

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