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Turkcell, 2020 yılında 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde uzun yıllardır kullandığı çevre dostu çözümlerle 2020 yılında da 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı. Doğa ve iklim değişikliği konularının pandemiyle birlikte daha da önem kazandığı 2020 yılında operatör, çevre dostu sistemlere 28,6 milyon TL değerinde yatırım yaptı.

Ekonomi 13.01.2021, 14:47
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Turkcell, 2020 yılında 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde uzun yıllardır kullandığı çevre dostu çözümlerle 2020 yılında da 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladı. Doğa ve iklim değişikliği konularının pandemiyle birlikte daha da önem kazandığı 2020 yılında operatör, çevre dostu sistemlere 28,6 milyon TL değerinde yatırım yaptı.

Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik geliştirdiği uygulamaları ve gerekli teknolojiyi iş süreçlerinin tüm aşamalarında kullanıyor. Hayata geçirdiği projelerle çevresel izini küçülterek enerji faturalarının da azaltılmasına katkı sağlayan operatör, 2020 yılında 165 milyon kilovat saati aşan 116 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladı.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunun tüm dünya için daha da önem kazandığını söyledi. Erkan, “Şirket olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Operatör olarak kararlılıkla uyguladığımız enerji tasarrufu programları ve teknolojileri sayesinde 2020 yılında 116 milyon TL’lik tasarruf sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarımıza devam edecek, yaptığımız atılımlarla enerji tasarrufu konusunda da diğer şirketlere örnek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Turkcell Enerjim Servisi ile şirketlere tasarruf imkanı

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 2019 yılında hayata geçirilen Turkcell Enerjim Servisi, şirketlere tasarruf imkanı sağlıyor. Verilen bilgiye göre, kurumların enerji tüketimini kontrol altına alan, verimliliklerini artıran ve enerji maliyetlerini düşüren Enerjim Servisi ile ilk yatırım maliyetine gerek duymadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilip kontrol altına alınıyor. Akıllı cihaz ve sensörler aracılığıyla toplanan enerji tüketimi verileri servis platformuna iletilerek anlamlı bir hale getiriliyor, akabinde analiz raporları ve bildirimler sunuluyor.

Yazılımla 38,4 milyon kilovat saatlik tasarruf

Operatör, geçtiğimiz senelerde trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan yazılımlar geliştirdi. Bu sayede Turkcell, 2020 yılında 14 bin 200 hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 38,4 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı.

Enerji yönetimine katkı

Turkcell 69 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine 2020 yılında da yenilerini ekledi ve yenilenebilir enerjiden faydalandığı saha sayısını 125’e çıkararak temiz kaynaklardan enerji tüketimi sağladı. Ekolojik düzeni korumak ve çevresel ayak izini en aza indirmek amacıyla yeşil enerji kaynaklarını kullanan operatör, 2030 yılına kadar tüm veri merkezleri, baz istasyonları ve ofis binalarında elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Enerjicell iştiraki ile 2019 yılında binalarında öz tüketim modeli çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçiren operatör; ilk olarak Ankara Veri Merkezi’nde kullanmak üzere, çatı tipi güneş enerjisi projelerini geliştirdi. İlerleyen dönemlerde de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek olan operatör, 2050 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket haline gelmeyi ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket olmayı hedefliyor.
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