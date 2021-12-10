Türk ve İtalyan ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından bu sene ikincisi düzenlenen İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri, 9 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen gala yemeği ile sahiplerini buldu.



TİCARET VE KÜLTÜR BÜTÜN

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, “Bu muazzam çalışmalar için İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’ne teşekkür ederim. Ticaret Odaları ağı olarak muhteşem çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak adına çok önemli işler başardıklarını düşünüyorum.

Kültür enstitüsünden de bahsetmek istiyorum çünkü bence her geçen gün ticari ve kültürel açılar birbiriyle bütünleşiyor.

Ortak bir çalışma oldu ancak ödülü sizlerin hak ettiğini düşünüyorum. Şehrin ve ülkenin iş adamlarının çabaları sayesinde ilişkilerimiz bu kadar güçlü. Buradaki aktör sizsiniz. Biz size sadece başarınızda kılavuz olabiliyoruz ve umarım ki başarılarınızın devamı da gelecek” dedi.



HEDEF İTALYA’DAN TÜRKİYE’YE İLGİYİ ARTIRMAK

Türk ve İtalyan iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği gala yemeğinde konuşan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, “Bizim üyelerimiz arasında ya da Türkiye-İtalya ilişkilerinde, bu sene içinde ön plana çıkmış bazı kişilere teşekkür etmek ve onları örnek göstererek, İtalya’dan Türkiye’ye ilgiyi arttırmak ve daha fazla yatırımcıya hitap etmek istiyoruz. Aynı zamanda İtalya’ya Türk şirketlerinin ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Bunu da hem akşam yemeği hem de ödül töreniyle birlikte yapıyoruz. Bu bakımdan oldukça önemli bir gece. Birçok açıdan olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. İkili ticaret açısından rekor bir sene yaşıyoruz. İtalya-Türkiye arasındaki toplam ticarette yıl sonunda 20 milyar doları geçeceğiz. Bizim elimizdeki veriler en yüksek seneyi geçirdiğimizi gösteriyor. Bu da çok dengeli bir ticareti,İtalya-Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar iç içe, ne kadar derin olduğunu gösteriyor.” dedi.



3 FİRMAYA ÖDÜL

İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri töreninde Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından ötürü pandemi nedeniyle 2020 yılında ödülü teslim edilemeyen Naturel Enerji Grubu / Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel ve 2021 yılı için Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş. adına İhracat Finans Müdürü Nevin Altın geceye bizzat katılım göstererek ödüllerini aldı. 2021 yılı için ödüle layık görülen TOGG’un 2019 yılında tanıttığı iki SUV prototipi ve Atatürk Yeni Havalimanı’nın hava kontrol kulesinin tasarımı yapan dünyaca ünlü endüstriyel tasarım firması Pininfarina S.p.A.’nın ödülü ise Başkan Yardımcısı Giuseppe Bonollo’ya dijital olarak bağlanılarak takdim edildi.