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Türk ve Fransız Markalar, Perakende Sektörü Buluşması’nda İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye ve Fransa arasında köprü görevi gören perakende markaları, CarrefourSA sponsorluğunda 25 ve 26 Ekim tarihlerinde bir araya geldiler. İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda 25 Ekim akşamı gerçekleşen gala daveti ve 26 Ekim’de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türk-Fransız Perakende Sektörü Buluşması’nda Fransa’dan 11 firma, Türkiye perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Ekonomi 03.11.2021, 16:45
Türk ve Fransız Markalar, Perakende Sektörü Buluşması’nda İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye ve Fransa arasında köprü görevi gören perakende markaları, CarrefourSA sponsorluğunda 25 ve 26 Ekim tarihlerinde bir araya geldiler. İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda 25 Ekim akşamı gerçekleşen gala daveti ve 26 Ekim’de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türk-Fransız Perakende Sektörü Buluşması’nda Fransa’dan 11 firma, Türkiye perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Fransa Başkonsolosluğu’nun himayesinde İstanbul’da faaliyet gösteren Business France tarafından gerçekleşen Türk - Fransız Perakende Sektörü Buluşması’na Fransız markalar Mirakl, Generix Group, Gridbees, Thunes, Metathinker, Numerized, Touchify, Livejourney, Ykone, Getubu, Wolrdplay, Quividi ve RelevanC katıldı.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “CEO’ların Bakış Açısıyla Türkiye” başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi: “1993 yılında Türkiye’ye yatırım kararı alan Carrefour Group; perakende sektöründe 1995 yılında büyük bir ortaklığa şahit oldu. CarrefourSA bugün 720 marketi ve 11 bin kişilik istihdamıyla günde 500 bin müşterisine 50 bin çeşit doğru ürünü doğru hizmetle sunan, Türkiye organize perakende sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin nişanı konumundadır. Sürdürülebilir bir şekilde market yatırımlarımızı sürdürüyor, bunun yanı sıra küçük esnafı desteklediğimiz ve girişimcilere perakende sektöründe bir fırsat tanıdığımız Bayilik sistemiyle büyümemizi sürdürüyoruz. Uzun yıllardır sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık projelerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yerli üreticileri destekliyoruz, 600’ü aşkın Carrefouröz markalıürünü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu sayede yerli üreticilere ihracat faaliyetlerimiz çerçevesinde yurtdışına açılma fırsatı da tanıyoruz. Dijital dönüşüme uzun yıllardır emek veriyoruz, CarrefourSA Online Market üzerinden müşterilerimize hipermarkette alışveriş deneyimi sunuyoruz.”

Kutay Kartallıoğlu, sözlerini; “Müşteri alışkanlıklarını yakından takip ediyor, taleplere karşılık veriyoruz. Ülkemizde pandemi vb. değişen şartlara karşın perakende sektörünün sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Perakende deneyimi ile geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü doğru üreticiden alıp doğru biz hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diyerek bitirdi.

Türkiye’deki oyuncular, pazar yeri modeline hâkim

Türk - Fransız Perakende Sektörü Buluşmasına katılarak, pazar yeri altyapısı sağlayan teknolojisini tanıtan Fransız unicorn girişim Mirakl, Fransız hükümeti tarafından, teknolojik ve yenilikçi Fransız şirketlerinde veya onlar için çalışan tüm aktörleri birleştirme amacıyla 2013’te kurulan La French Tech’in öncülerinden biri olarak görülüyor. Türkiye pazarının diğer pazarlara oranla pazar yerleri açısından olgun bir pazar olduğunu belirten Mirakl Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Franck Guellerin, Türkiye’de çoğu oyuncunun pazar yeri modeline hâkim olduğunu belirtti.

Fransa’dan Türkiye’ye uzanan uçtan uca müşteri deneyimi hizmeti: Webhelp

“Ödeme, Veri, Tedarik Zincirinden Müşteri Deneyimine Perakende Ekosistemi” başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılan Webhelp Satış ve Pazarlama Direktörü Arzu Tekin: “2008 yılında başladığımız yolculuğu, 2015 yılından bu yana Fransız BPO şirketi Webhelp bünyesinde sürdürerek bu alandaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. İş ortaklarımızın her zaman insan ile teknolojinin en iyi uyumunu yansıtan müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı oluyoruz. Girişimcilik ruhumuzu koruyarak gelişime öncülük ediyoruz. Müşterilerin değişen taleplerini hızlıca analiz ederek; uçtan uca müşteri deneyiminin odak noktasında yer alan ‘insan’a dokunmayı da unutmadan yapay zekaya dayalı süreç otomasyon yönetimi, KYC, voicechat, chatbox, videocall vb. teknoloji hizmetlerinin dahil olduğu süreçleri deneyimlemelerini sağlıyoruz” dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen Türk - Fransız Perakende Sektörü Buluşması’nın Türk ve Fransız şirketleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek için gelecek senelerde de tekrarlanması hedefleniyor.

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