Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel eğitimini değerlendirdi

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Rusya’daki Novovoronej Nükleer Güç Santralini (NGS) ziyaret etti. Türk uzmanlar, personel eğitim değerlendirmesinde de gözlemci oldu.

Türk yetkililer, Rusya Federal Çevre, Endüstri ve Nükleer Denetleme Servisi (Rostechnadzor) tarafından düzenlenen, Novovoronej NGS’de çalışma izni alan kritik personel olan Ana Kontrol Odası operatörlerinin bilgilerinin değerlendirmesi sırasında gözlemci olarak yer aldı.

NDK temsilcileri, Akkuyu NGS ile aynı teknolojiyi kullanan, “3+” nesil VVER-1200 tipi reaktöre sahip Novovoronej NGS’nin 6’ncı ünitesinin ana kontrol odası ve türbin binasını gezdi.

NDK temsilcilerinden Erdem Çakır, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de inşa edilen ilk nükleer santral için referans teşkil eden bu NGS’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm nükleer santraller büyük ölçekli ve teknik olarak karmaşık yapılardır, bu da çok etkileyicidir. Başarılı bir iş birliği yürüttüğümüz Rostechnadzor ile ortaklığımız dolayısıyla Novovoronej’e geldik. NGS’yi ziyaret etmek, üretim süreçleri hakkında daha fazla fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Burada edindiğimiz bilgi, bizim için çok faydalı olacak. Pek çok soru sorduk ve ayrıntılı cevaplar aldık. Dahası, bizi ilgilendiren tüm konulara ilişkin açık oturum da düzenlendi” dedi.