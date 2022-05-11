Türk turizmi global sahnede

Tourism Investment Forum (TIF) 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek. Etkinliğe yerli ve yabancı bir çok turizmcinin katılması bekleniyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Tourism Investment Forum (TIF) etkinliği öncesi Six Senses Kocataş Mansion Genel Müdürü Nebi Ozan Özdemir ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya geldi ve etkinliğe ilişkin bilgi verdi. TIF’in 16 Mayıs’ta düzenleneceğini belirten Oya Narin, 2020 yılında düzenlenen ilk TIF’in önemli konuşmacılar ve katılımcılarla çok ciddi ilgi çektiğini vurgulayarak, bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri etkinlikte de yine yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların bulunacağını ve COVID-19 salgını sonrası sadece Türkiye değil dünyada değişen dinamiklerin de tartışılacağını dile getirdi.

Narin, bu yıl ikincisinin düzenleneceği TIF’e yine yoğun ilgi olduğunu sözlerine ekledi. Narin ayrıca turizme şekil veren uluslararası fikir önderlerinden finans ve hukuk danışmanlarına, online seyahat acentelerinden influencer’lara değişen sektör temsilcilerinin TIF’te yer alacağını kaydetti ve 400’den fazla misafiri TIF’te ağırlayacaklarını belirtti.

“2022’de 32 milyon turist, 27 milyar dolar gelir bekliyoruz”

Oya Narin, 2019 yılında Türkiye’ye 52 milyon turist geldiğini ve 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi ve 2021 yılında ise 30 milyon turiste karşılık 24,5 milyar doların ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti. Turizm yatırımlarına da değinen Oya Narin, “Bu yıl itibarıyla 1,8 milyon kapasitesine sahibiz. 331 uluslararası markalı otelin faaliyet gösterdiği sektörümüzde bu otellerin kapasitesinin 150 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Otellerin yıldız kategorisine baktığımızda ise 5 yıldızlı otellerin yüzde 18’e ulaştğını görüyoruz” Narin, TTYD olarak, bu yıl 32-35 milyona yakın turist 30 milyar dolar düzeyinde tahminlerini bulunduğunu aktardı.

TIF, Türkiye ve dünya turizmine yön verecek bir etkinlik olmayı hedefliyor

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran TTYD, Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tourism Investment Forum 2022(TIF) bu çalışmaların önemli uzantılarından biri oldu ve destekçileriyle hem Türk hem de dünya turizmine şekil verecek bir etkinlik olma hedefi taşıyor.