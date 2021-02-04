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Türk Telekom’un gelirleri 2020’de yüzde 20 arttı

Türk Telekom, 2020’yi yüzde 20 gelir artışı ve son 12 yılın en yüksek büyüme performansı ile kapattı. Toplam geliri 28,3 milyar TL’ye ulaşan şirketin, net kârı da 3,2 milyar TL oldu.

Ekonomi 04.02.2021, 08:52
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Türk Telekom’un gelirleri 2020’de yüzde 20 arttı

Türk Telekom, 2020’yi yüzde 20 gelir artışı ve son 12 yılın en yüksek büyüme performansı ile kapattı. Toplam geliri 28,3 milyar TL’ye ulaşan şirketin, net kârı da 3,2 milyar TL oldu.

İnsan odaklı yaklaşımıyla ‘Değerli Hissettirmek’ için çalışan Türk Telekom, 2020 finansal sonuçlarını açıkladı. 2020’de 28,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yüzde 20’lik artış ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı. Son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 3,2 milyar TL net kâr elde ederken şirketin yatırım harcamaları da geçen yıla göre yüzde 36 artışla 6,7 milyar TL’ye yükseldi.

Ümit Önal: “Olağanüstü koşullarda gücümüzü insana odaklanmaktan aldık”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullar altında geçen 2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”

“5G ve yeni nesil teknolojilerle yarınlarımıza odaklandık”

Önal şöyle devam etti: “Yıl boyunca güçlü nakit akışı sağlamaya ve borçluluk oranımızı düşürmeye odaklandık. Önceden beri attığımız istikrarlı adımlarla, yabancı para net kısa pozisyonumuzu yılın son çeyreğinde uzun döviz pozisyonuna çevirmeyi başardık.” 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G’ye hazırız. Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz” dedi.

“İştiraklerimizle Türkiye için değer üretiyoruz”

Önal, “2020’de iştiraklerimiz de gruba katkılarını net biçimde ortaya koydu. Grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışı gelirleri toplamı, 2020’de yıllık yüzde 56 büyüme kaydetti. İştiraklerimizin Türkiye için ‘değer üreten’ ve bu değerin karşılığını ülke ekonomisine yansıtan bir noktaya gelmesi bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

“Hissedarlarımıza değer katmayı sürdürüyoruz”

Önal, “Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şirketimizin sağlam finansal duruşuna güveniyoruz. Bunun bir göstergesi olarak Yönetim Kurulumuz, 2020’de uygulanan geçici temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtılamayan ve 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ine tekabül eden 601 milyon TL’nin geçmiş dönem kârlarından dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verdi. Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

“2021’de 7,7 milyar TL yatırım öngörüyoruz”

Önal, “2020’de iki kere yukarı yönlü revize ettiğimiz yılsonu hedeflerimizi aştık. 2021’de yine sabit genişbantın kendini göstereceği, mobilde ise normalleşme ile birlikte 2020’ye kıyasla daha iyi sonuçların destekleyeceği bir büyüme bekliyoruz. 2021 yılı için yaklaşık yüzde 14 gelir büyümesi, yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 7,7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz” dedi.

Toplam abone sayısı 50 milyonu aştı

2020’de 2,6 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı olan yüzde 18 artışla toplam 13,4 milyona yükseldi. Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükselirken fiber abone sayısı, yıllık yüzde 47’nin üzerinde güçlü artış ile 6,2 milyonu aştı. Mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.
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