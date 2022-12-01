Türk Telekom’dan yeni nesil dijital paket

Türk Telekom, faturasız mobil müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm sağlayacak ‘Fiks Paketler’ini hayata geçirdiğini duyurdu.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, dijital kanallarda kişiselleştirilmiş yenilikçi çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, operatörün müşterileri, ‘Fiks Paketler’ ile kapsamlı müşteri analizleriyle belirlenen seçenekler arasından, paket içeriklerini ve sürelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebiliyor, belirledikleri dönemlerde paket içeriklerinin yenilenmesini sağlayabiliyor. Operatör, faturasız hat sahibi müşterileri için geliştirdiği ‘Fiks Paketler’i, yalnızca Online İşlemler uygulaması üzerinden sunuyor.

Operatörün faturasız mobil müşterileri, tam anlamıyla uçta uca dijital bir çözüm olma özelliğine sahip ‘Fiks’ ile istedikleri zaman, diledikleri yerde, belirledikleri periyotlarda kredi kartlarıyla verecekleri otomatik ödeme talimatıyla paketlerinin yenilenmesini sağlayabiliyor.