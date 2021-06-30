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Türk Telekom’dan teknolojik ürünlerde iki taksit erteleme

Teknolojik ürünün yer aldığı Yaza Merhaba kampanyasında Türk Telekom, müşterilerine ilk iki taksiti erteleme imkanı sunuyor.

Ekonomi 30.06.2021, 11:46
Türk Telekom’dan teknolojik ürünlerde iki taksit erteleme

Teknolojik ürünün yer aldığı Yaza Merhaba kampanyasında Türk Telekom, müşterilerine ilk iki taksiti erteleme imkanı sunuyor.

Ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, Yaza Merhaba kampanyasını başlattı. Yapılan şirket açıklamasına göre, akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, hoparlör, akıllı süpürge, ev güvenlik kamerası gibi pek çok teknolojik ürünün yer aldığı kampanyada, ödemeler 3’üncü ayda başlatılıyor. Bu sayede Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri, kampanya kapsamındaki cihazlardan faydalandığında iki ay sonra faturalarına ek taksitlerle ödemeye başlıyor.
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