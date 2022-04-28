Türk Telekom’dan ilk çeyrekte 9,5 milyar lira konsolide gelir

2022’nin ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8’lik artışla 9,5 milyar liraya yükselten Türk Telekom, sağlam finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Bu yılın ilk 3 ayında 561 milyon liralık net kâr elde eden Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu.

Türk Telekom, 2022 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 9,5 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK’ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 43,5 FAVÖK marjı ile yıllık bazda yüzde 8,2 büyüterek 4,1 milyar TL’ye ulaştıran Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net kârı ise 561 milyon TL oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapan şirketin toplam abone sayısı 52,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısını 14,5 milyona çıkartan şirketin fiber abone sayısı ise 10,3 milyonu aştı. Şirketin sabit genişbant tabanındaki fiber abonelerin payı ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 53,8’den yüzde 71,2’ye yükseldi. 2022’nin ilk çeyreğinde fiber ağ uzunluğunu 372 bin kilometreye yükselten şirketin fiber hane kapsaması da 30,6 milyona ulaştı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde TVF’nin (Türkiye Varlık Fonu) şirketin çoğunluk hissedarı olduğunu hatırlatarak, “Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen çalışmalara imza atacağız. Küresel standartlarda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayarak yatırım profilimizi geliştirecek ve fırsatlara odaklanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlam temelimiz, yeni koşullara çevik şekilde adapte olma yeteneğimiz ve teknolojik ilerlemeye yönelik tutkumuz; müşterilerimize, toplumumuza ve tüm paydaşlarımıza, stratejilerimizi etkin ve başarılı bir şekilde uygulamamızı sağlıyor” dedi.

Önal ayrıca, hissedarlarına değer yaratma taahhütleri doğrultusunda, Genel Kurul’da 28 Nisan tarihinden itibaren hisse sahiplerine 4,95 milyar TL nakit temettü ödenmesine karar verildiğini vurguladı.

2022’ye iyi bir başlangıç

Pandemiyle birlikte dijitalleşme, hız ve veri ihtiyacının kalıcı şekilde değişmesinin müşterilerine en iyi fiyat ve upsell (paket yükseltme) bileşimini sunma fırsatı verdiğini kaydeden Ümit Önal, “Beklentilerimizi karşılayan sonuçlarla 2022’ye iyi bir başlangıç yaptık. Hem faaliyet performansı hem de net kâr; hızla adapte ettiğimiz tedbirlerimiz ve gelir, maliyet ve kur riski yönetimine ilişkin doğru zamanlı aksiyonlarımız sayesinde, ilk çeyrek bütçemize kıyasla daha güçlü oldu. Kuvvetli yönlerimiz, bilgi birikimimiz ve etkili insan kaynağımızla, krizlerde ortaya çıkan fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız” diye konuştu.

Sabit genişbant iş kolunu dengeli bir şekilde yönettiklerini belirten Önal, ilk çeyrekte gerçekleştirdikleri güçlü yeniden taahhütleme performansının, rekabete kıyasla önem verilen farklılıklarını vurgulayan dikkate değer bir başarı olduğunu ifade etti. Önal, “Sabit internete olan talep, makroekonomik ortama ve fiyat revizyonlarına rağmen dayanıklılığını korudu. Çeyreği 151 bin net abone kazanımı ile tamamlayarak toplam abone bazını 14,5 milyon seviyesine taşıdık. Yeni satışların yüzde 55,6’sını 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu” dedi.

Türkiye’nin fiber güç merkezi olarak, her kesimin teknolojiye erişimini sağlamak için 81 ili kapsayan fiber ağları daha da yaygınlaştırarak Türkiye’yi en ileri seviyede fiberleştirmeye kararlı olduklarının altını çizen Önal, “Fiber ağımızı 2019 sonundan bu yana yüzde 22,3 büyüterek ilk çeyreğin sonunda 372 bin kilometreye çıkardık. 2021 sonunda 30,2 milyon olan hane kapsama adedini 30,6 milyona yükselttik. Toplam fiber abone sayımız, bir önceki yıla göre 17,4 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana ise 34,2 puan artış ile toplam abone tabanımızın yüzde 71,2’sini oluşturarak 10,3 milyona ulaştı” şeklinde konuştu.

Mobilde ivmelenen performans

2022 birinci çeyrekte hem faturasız hem de faturalı segmentin toplam 334 bin net abone kazanımı ile beklentilerinin üzerinde bir performans kaydettiklerini belirten Önal, “Abone artışı ağırlıklı olarak 300 bin faturalı yeni abone kaynaklı olurken faturasız abone kazanımı da 35 bin olarak gerçekleşti. Mobil tabanımızda faturalı abone oranı yüzde 65,3 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Prime abone tabanımız yıllık yüzde 48,7 büyüme ile 5,2 milyon aboneye ulaştı. Faturalı ve üst tarifelere geçiş etrafında belirlediğimiz mobil stratejimizin başarısı, dengeli bir abone ve ARPU (Abone Başına Ortalama Gelir) büyümesiyle kendini ortaya koydu. Etkin fiyatlama stratejimiz ve segmentlere yönelik tekliflerimiz sayesinde, yıllık karma ARPU büyümesi, çeyreksel bazda 3,5 puanlık sıçrama ile yüzde 17,5 olarak kaydedildi. Faturalı ARPU yıllık bazda yüzde 14,9 artarken, faturasız ARPU yüzde 22,3 yükseldi. Buna göre, mobil gelirler ilk çeyrek için yüzde 23,4 ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü” ifadelerini kullandı.