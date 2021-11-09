İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, faturalı veya faturasız yeni hat satın alan müşterilerine "Hoş Geldin" tarifeleri ile cazip fiyatlar ve farklı tarife seçenekleri sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni bireysel mobil hat alan kullanıcılarını "Hoş Geldin" tarifeleri ile karşılıyor.

Türk Telekom’dan bireysel faturalı veya faturasız mobil hat alan müşteriler, Hoş Geldin Tarifeleri’nde ihtiyaçlarına göre internet, dakika ve SMS içeren farklı paketleri değerlendirebiliyor.

Türk Telekom, yeni faturalı mobil hat sahiplerine sunduğu 6 farklı pakette, 2 GB’dan 20 GB’a kadar internet seçeneklerine ek olarak kullanıcılarına her yöne 750 dakika ve 250 SMS de tanımlıyor.

Yeni müşterilere taahhüt karşılığında 12 ay boyunca Hoş Geldin 2 Tarifesi’yle aylık 2 GB internet içeren paket 29 TL’ye, Hoş Geldin Prime 20 Tarifesi’yle 20 GB internet içeren paket ise 62 TL’ye sunuluyor.

Faturasız mobil hat alan yeni müşteriler ise yine avantajlı fiyatlara 5, 10, 20, 30 GB internet alternatiflerini içeren 4 farklı paketten birini seçerek her yöne 750 dakika ve 100 SMS’ten faydalanabiliyorlar. Türk Telekom, bu sayede faturalı ve faturasız mobil müşterilerinin diledikleri tarifeden uygun fiyatlara yararlanmalarını sağlıyor.