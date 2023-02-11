Türk Telekom’dan deprem bölgesindeki faturalara ilişkin açıklama

Türk Telekom’dan deprem bölgesindeki müşterilerin ödemelerine ilişkin yapılan açıklamada, ’’İletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal talepleri karşılanacaktır’’ denildi.

Türk Telekom, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki müşterilerinin ödemeleri ve iletişimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Bu zor günlerde Türk Telekom olarak siz değerli müşterilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Deprem bölgesindeki müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal talepleri karşılanacaktır.’’