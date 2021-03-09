Türk Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin ’mobil ağ deneyimini ölçmek’ konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ’Yıldızı Yükselen Şirketler’ ve ’Küresel Yüksek Performans’ gösteren şirketler arasında yer aldı. Şirketin, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket olduğu belirtildi.

Türk Telekom’un, gösterdiği başarılı performans ve gelişim global ölçekte tescillendi. Şirket, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle dünyanın en güvenilir şirketlerinden OpenSignal’ın açıkladığı ’Mobile Network Experience Awards 2021’in ’Yıldızı Yükselen Şirketler’ ve ’Küresel Yüksek Performans’ şirketleri arasında yer aldı.

Verilen bilgiye göre, mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde ’Yıldızı Yükselen Şirketler’ arasında değerlendirdi. Şirket, ’Yıldızı Yükselen Şirketler’ kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak ’Ses Uygulaması’ kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda ’Küresel Yüksek Performans’ sergileyen şirket toplamda 5 dalda başarı elde etti. Şirketin, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör olduğu belirtildi.

Yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.