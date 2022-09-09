Türk Telekom’a 2 ödül birden

Türk Telekom, Institutional Investor’ın düzenlediği 2022 Europe & EMEA Equity Awards’da 2 ödül kazandı. Sektörel kategoride EMEA bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” seçilen Türk Telekom, aynı zamanda tüm şirketler ve sektörler arasında da en yüksek puanı alarak EMEA bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” ödülünü aldı.

Türk Telekom, özellikle uluslararası finans alanına odaklanmış, önde gelen bir uluslararası iş dünyası yayıncısı olarak bilinen Institutional Investor’ın düzenlediği 2022 Europe & EMEA Equity Awards’da 2 ödül kazandı. 39 şirketin değerlendirildiği “Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon” sektör kategorisinde EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Şirket” ödülünü kazanan Türk Telekom ayrıca EMEA bölgesinde 251 şirketin değerlendirildiği tüm sektörler arasında da toplamda en yüksek puana ulaşarak birinci oldu.

Detaylı kriterler kazananı belirledi

Equity Awards’da ödüller, 2022 Developed Europe & Emerging EMEA Executive Team anketinde dünyanın önde gelen yatırımcılarının ve analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi. Şirketler, yatırımcı ilişkileri departmanlarının iletişim yöntemleri ve yetkinlikleri, kurumsal raporların ve yatırımcı iletişiminde kullanılan dokümanların kalitesi, yatırımcı ilişkilerinde uygulanan iletişimin şeffaflığı gibi pek çok kritere tabi tutuluyor.

50 yılı aşkın süredir yayıncılık faaliyetlerine devam eden Institutional Investor, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan şirketleri 7 Eylül’de Londra’da düzenlenen Europe & EMEA Equity Awards organizasyonunda ödüllendirdi.