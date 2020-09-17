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Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

ÜMİT ÖNAL - SADETTİN SARAN

Ekonomi 17.09.2020, 15:02
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Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti.

Türkiye’de spor kültürünün gelişimini destekleyen Türk Telekom, yeni nesil televizyon platformu Tivibu üzerinden basketboldan futbola, voleyboldan tenise, doğa sporlarından motor sporlarına kadar birçok içeriği ekranlara taşımaya devam ediyor. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV’nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.

Türk Telekom ve Saran Group iş birliği 17 Eylül Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de basketbolun coşkusunu ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarının sahibi Tivibu’nun, tüm sporseverlerin heyecanını artıracak yeni bir anlaşmaya daha imza attığını belirtti.

Önal, şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom olarak, Tivibu ile geleneksel televizyon yayıncılık anlayışını değiştiriyoruz. Zengin içeriğimizin yanı sıra IPTV’de ve Tivibu Go platformlarımızda ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi kullanıcı dostu teknolojilerimizle abonelerimize tüm platformlar üzerinden ayrıcalıklı televizyon deneyimi yaşatıyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile mevcut iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Tivibu izleyicileri yeni sezonda, S Sport ve NBA TV kanallarının yanı sıra S Sport2 ve EDGEsport kanallarına Tivibu ve TivibuGo üzerinden her an her yerden erişebilecekler. Türk Telekom olarak günden güne zenginleştirdiğimiz dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz.”

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu: “Türk Telekom ile S Sport ve NBA TV kanallarımızla başlayan işbirliğimizi Tivibu platformuna S Sport2 ve EDGEsport kanallarımızı da ekleyerek büyüttük. Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Bugün yapılan işbirliği ile bu amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

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