Türk Telekom ve İTO’dan ‘KOBİ’lerde Siber Güvenlik’ semineri

Türk Telekom ve İTO, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği destekli ‘Dijital KOBİ’m projesi kapsamında ‘KOBİ’lerde Siber Güvenlik’ semineri İTO Eminönü Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin düzenlediği ‘Siber Güvenlik Haftası’nda gerçekleştirilen seminerde; KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunması gerektiğine dikkat çekildi. İTO’da düzenlenen ve 300’e yakın firma temsilcisinin katıldığı ‘KOBİ’lerde Siber Güvenlik’ semineri kapsamında KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda siber güvenliğin önemi, alınması gereken tedbirler ve KOBİ’leri bu alanda güçlendirecek güncel çözümler masaya yatırıldı.

“KOBİ’lere siber risklere karşı uçtan uca çözümler sunuyoruz”

‘KOBİ’lerde Siber Güvenlik’ seminerinin gerçekleştirilmesinin ardından etkinliğe dair değerlendirme yapan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organizasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yolunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. Şirket olarak, KOBİ’lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını da ifade eden Eser, “KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Diğer yandan dijital dönüşümün en önemli öğesi verinin korunmasına yönelik stratejik yaklaşımlar geliştiriyoruz. KOBİ’lerimizi rekabette öne çıkaracak yenilikleri benimserken, siber risklere karşı kendilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözümler sunuyoruz. İşletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde 360 derece güvenlik hizmetlerimizle, müşterilerimize yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Ürün, hizmet ve servislerimizin yanı sıra bulut hizmetlerimiz ve veri merkezimizle her zaman işletmelerin yanında yer alıyoruz” dedi.

Üyeler için dijital dönüşüm

İstanbul Ticaret Odası tarafından geliştirilen ve Türk Telekom’un stratejik ortak olarak destek verdiği Dijital KOBİ’m projesi de dijitalkobim.org web sayfası üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurumsal yaklaşımla, İstanbul’daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda şirket, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunarken, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ’leri destekliyor.