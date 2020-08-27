Türk Telekom ve iştiraklerine Bilişim 500’den ödüller
TÜRK TELEKOM, TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN SEKTÖR ARAŞTIRMASI BİLİŞİM 500’ÜN ‘TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ-HİZMET-İNTERNET HİZMETİ’, ‘TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ-HİZMET’ VE ‘ANKARA ŞİRKETLERİ İLK 10’ KATEGORİLERİNDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ. TÜRK TELEKOM İŞTİRAKLERİNDEN İNNOVA ÜÇ, ASSİSTT İSE BİR ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU. ,
Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet-İnternet Hizmeti’, ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet’ ve ‘Ankara Şirketleri İlk 10’ kategorilerinde birincilik elde etti. Türk Telekom iştiraklerinden İnnova üç, AssisTT ise bir ödülün sahibi oldu.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500’de önemli başarılar kazandılar. Bu yıl 21’incisi düzenlenen Ödül Töreninde Türk Telekom, ‘Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet - İnternet Hizmeti’, ‘Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet’ ve ‘Ankara Şirketleri İlk 10’ kategorilerinde birincilik elde etti.
Verilen bilgiye göre, şirketin bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı’ ana kategorisinde ‘Danışmanlık’, ‘Yılın İş Uygulamaları’ ve ‘ERP Yazılım’ kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 24’ncü sırada yer aldı. Şirketin çağrı merkezi şirketi AssisTT de ‘Türkiye Merkezli Üretici’ ana kategorisinde ‘Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi’ ödülüyle zirveye çıktı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 21’nci sırada yer aldı.
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