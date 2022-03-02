Türk Telekom ve Huawei’den dev 5G işbirliği

Türk Telekom ve Huawei, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, 5G çalışmalarını içeren TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladı. İki şirket, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacak. İmza töreni sonrasında TARNET ile Türkiye’de gerçekleştirilen Tarım 4.0 uygulamalarından Akıllı Traktör ve geleceğin sporlarından artırılmış gerçeklik oyunu HADO’nun 5G denemeleri tanıtıldı.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürürken hem yerel hem de global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birliği yapıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın da katılımıyla, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından Huawei ile, İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi’ni (MoU) imzaladı. İş birliği kapsamında, TARNET’in desteğiyle, tarımda verimliliği artıracak Tarım 4.0 uygulamalarından Akıllı Traktör Sistemleri 5G üzerinden denenirken, bir branş sporu olan artırılmış gerçeklik oyunu HADO, 5G ile farklı lokasyonlardaki takımlar arasında oynandı.

5G’de yenilikçi teknolojileri geliştirip, deneyecekler

Türk Telekom ve Huawei bu iş birliği kapsamında, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımı yapacak. İş birliği ile 5G servislerinin desteklenmesi ve son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için dijital dönüşümü çeşitlendirecek teknolojiler denenirken, sahalardan maksimum enerji kazanımı sağlanmasına yönelik, “sıfır” karbon stratejisi de geliştirilecek.

"Huawei ve diğer üreticilerle yerli firmaların işbirliğini önemsiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 5G stratejisi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türk Telekom ile Huawei arasında GSMA’da ön plana çıkan yatay sektörlerden eğlence ve tarım alanında işbirliği yapılacağını söyledi.

Yatay sektörlerdeki uygulamanın 5G’yi, diğer G’lerden farklı olduğunu gösterdiğini dile getiren Sayan, eğitim, finans ve sağlıkta kesintisiz iletişim ve hızın öneminin ortaya çıktığını bildirdi. Sayan, önümüzdeki süreçte tarım alanında 5G konusunda Türk Telekom ile Huawei arasında işbirliğinin sergileneceğine dikkati çekerek, ikinci alan olan oyun sektörünün 5G ile daha da ivmeleneceğini kaydetti.

Türkiye’nin haberleşmede 5G’de nelerle karşılaşacağını göstermek, mobil haberleşmede hızın ne anlama geldiğini göstermesi dolayısıyla bu anlaşmanın önemli olduğunu dile getiren Sayan, şöyle konuştu: "Burada başta İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde birçok firma katıldı. Türkiye’de bu yıl 20’inci yılını kutlayan Huawei Türkiye’de bunlardan bir tanesi. 20 yıldır Türkiye’nin iletişim altyapına ciddi katkılarda bulunuyor. Biz bu katkıların yerli ve milli üretimle devam etmesini istiyoruz. Huawei’nin dünyadaki 19 Ar-Ge merkezinden bir tanesi Türkiye’ye konumlandırdılar ve 750’in üzerinde mühendis çalıştırıyorlar. Ericson firmasının da Türkiye’de Ar-Ge merkezi var."

Sayan, Huawei’n Ar-Ge merkezine ciddi yatırım yaptığına işaret ederek, "4,5G yetkilendirmesinde Ar-Ge merkezinin tek başına kalması yeterli olmaz dedik ve burada üretilen ürünlerin, alınan patentlerin yurt dışına ihraç edilen ürünlerin de takibini regülasyon ve politika belirleyici olarak biz yapıyoruz. Bu ürünler dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımız, artarak devam edecek." diye konuştu.

Barcelona’daki GSMA’da birçok yerli firmanın yaklaşık 40 ülkede sistemlerinin çalıştığının görüldüğünü anlatan Sayan, bir yandan Türk firmalarının ihracatını desteklerken öbür yandan da Huawei ve diğer üreticilerle yerli firmaların işbirliğini önemsediklerini kaydetti. Sayan, söz konusu anlaşmaların artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, Huawei’n yerli ve milli üretim noktasında işbirliğinin artması gerektiğini söylediklerini bildirdi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal imza töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 5G alanında yetkin mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere ihtiyaç var. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında 5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Huawei ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de törende yaptığı konuşmada; “Vizyonumuz her zaman, müşterilerimiz için değer oluşturmak oldu. Bu vizyonla müşterilerimize en iyi performanslı, en düşük operasyonel maliyetli ve yatırım verimi en yüksek çüzümleri sunuyoruz. Bir yandan da, 5G teknolojileriyle yerli endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından beri bizim stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu önemli iş birliğinin Huawei’in Türkiye’deki 20. yıldönümüne gelmesinden de ayrıca mutluluk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve Türkiye’nin bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarımda verimliliği artıracak Tarım 4.0 Uygulaması ‘Otonom Traktör’ denendi

TurkTech 2.0 anlaşması kapsamında Türk Telekom ve Huawei, TARNET iş birliğiyle, yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek ve bu alanda uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla Akıllı Tarım (Tarım 4.0) alanında Akıllı Traktör Sistemleri’nin bir parçası olan Otomatik Dümenleme’yi hayata geçirdi. Tarım Teknolojileri kullanarak tarım sahalarının verim ve kârlılığını artırmayı hedefleyen projede, traktör sürücüsüz olarak tarlayı sürerken, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G şebekesi desteğiyle sağlanıyor. Çalışma kapsamında ayrıca, yapay zekâ desteğiyle video analizleri yapılarak, traktör rotası üzerinde herhangi bir sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendiriliyor.

Geleceğin sporu HADO 5G üzerinden oynandı

Türk Telekom ve Huawei’nin 5G uygulamaları ve iş birlikleri kapsamında yaptığı diğer bir çalışma da ‘Geleceğin Sporu’ mottosu ile bilinen artırılmış gerçeklik tekno spor oyunu HADO oldu. HADO Türkiye Teknospor AŞ.’nin desteğiyle gerçekleşen inovasyon çalışmasında, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilen sensörler yardımıyla oynan oyunun 5G şebekesi üzerinden farklı fiziksel lokasyonlardaki takımlar arasında oynanması sağlandı. ‘Yakan Top’ oyununun günümüzdeki dijital hali olan ve bir branş sporu olarak kabul edilen HADO oyunu 5G’nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği özellikleri sayesinde, HADO takımları tarafından aynı fiziksel lokasyondalarmış gibi oynayabildi. 5G sayesinde farklı mekanlarda bulunan farklı yörelerin takımları, seyahat etmeden ve kendi mekanlarından ayrılmadan birbirleri ile aktif ve kondisyonel bir maç yapma fırsatı bulabildiler.