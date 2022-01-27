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Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji’den yerli lityum batarya iş birliği

Türk Telekom, yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme vizyonuyla ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom’un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.

Ekonomi 27.01.2022, 12:53
Türk Telekom ve ASPİLSAN Enerji’den yerli lityum batarya iş birliği

Türk Telekom, yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme vizyonuyla ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom’un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını artırmaya yönelik projelere desteğini sürdürdü. Şirket açıklamasına göre bu kapsamda Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı. ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom’un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.

“Yüksek teknolojili ürünlerde ilklere imza atıp, yerli üretimi destekliyoruz”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türk Telekom olarak, yüksek teknolojili ürünlerde ilklere imza atarak, yerli üretime desteğimizi sürdürüyoruz. Lityum bataryaların Telekomünikasyon sektörüne yönelik ürünleştirilmesi konusunda ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptık. ASPİLSAN Enerji tarafından Türk Telekom’un desteğiyle geliştirilen lityum bataryaları sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Projenin; tasarım, geliştirme ve saha testlerini ASPİLSAN Enerji ile birlikte tamamlayıp ticari kullanım aşamasına geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ediyorduk. Doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik olarak geliştirilen ve üretilen bu ürünlerin, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin ve savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm faaliyetlerimizi geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürütüyoruz. Batarya sektörü haberleşme teknolojilerinden başlayan robotik sistemlerden, elektrikli araçlara kadar uzanan geniş bir sektörü kapsıyor. Türk Telekom ile yaptığımız iş birliği neticesinde doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiğimiz ilk yerli bataryayı üretmiş olduk. Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacak olmanın gururunu taşıyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğini daha nice başarılı çalışmaların ilk adımı olarak görüyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan bu iş birliği farklı sahalarda farklı tiplerde kullanılmak üzere geliştirilecek yeni bataryalarla daha da büyüyecek.”

Telekomünikasyon sektörüne özel ilk yerli lityum batarya

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri’de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji’nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye’nin lider operatörü Türk Telekom’un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı.

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