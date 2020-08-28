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Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkarıyor

TÜRK TELEKOM, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR. ŞİRKET KULLANICILARINA DAHA İYİ BİR İNTERNET DENEYİMİ SUNMAK İÇİN FİBER VE VDSL ABONELERİNİN VERİ YÜKLEME (UPLOAD) HIZINI 2 KATINA ÇIKARIYOR. TÜRK TELEKOM CEO’SU ÜMİT ÖNAL

Ekonomi 28.08.2020, 10:05
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Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Şirket kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor.

Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve dijital servisleriyle en zorlu koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim tarihine kadar faydalanabilecek. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘’Hem öğrenciler hem de tüm kullanıcılar için”

2 kat hızın hem öğrenciler hem de tüm kullanıcılar için olacağını aktaran Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz’’ dedi.

Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirten Önal,“Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Önal, sözlerini şöyle tamamladı: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA platformunun altyapısıda tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz’’.

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