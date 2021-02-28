Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT için başvurular 1 Mart’ta başlıyor. Yeni dönemde PİLOT’a kabul edilecek ekip sayısı 20’ye, verilecek nakit desteği ise 200 bin TL’ye çıkarıldı.

Türk Telekom’un girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 9’uncu dönem başvuruları 1 Mart’ta açılıyor. Bu yıl, PİLOT programına kabul edilecek ekip sayısı 20’ye yükselirken, girişimlere verilecek nakit desteği de 200 bin TL olarak belirlendi. Başvuruların turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabileceği açıklandı.

850 kişiye istihdam, 60 milyon TL ciro

PİLOT ile yerli ve milli girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Bugüne kadar PİLOT’tan mezun 73 girişime şirketimiz tarafından toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin, 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini artırırdık. Ayrıca PİLOT’a yurtdışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Şirket olarak teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla girişimlere destek olmaya ve TT Ventures ile yatırım yaparak onları büyütmeye devam edeceğiz. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Programa Plug&Play’in 4 haftalık Amerika programı eklendi

Yapılan açıklamaya göre, başvurular sonucunda seçilen 20 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Programa katılan ekipler Türk Telekom ile işbirliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkanı yakalayacaklar. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkanından faydalanabilecek. Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılacaklar. Bu sayede girişimler, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle işbirliği yapma imkanı elde edecekler.