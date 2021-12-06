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Türk Telekom PİLOT’tan 10 milyon TL nakit destek

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon TL üzerinde destek sağlarken, bugüne kadarki toplam nakit desteği yaklaşık 10 milyon TL’ye ulaştı.

Ekonomi 06.12.2021, 15:18
Türk Telekom PİLOT’tan 10 milyon TL nakit destek

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon TL üzerinde destek sağlarken, bugüne kadarki toplam nakit desteği yaklaşık 10 milyon TL’ye ulaştı.

Yenilikçi fikirleri destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdüren Türk Telekom’un hayata geçirdiği kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 9’uncu dönemi tamamlandı. Bu dönemde programdan mezun olan 18 girişim, 6 Aralık’ta çevrim içi düzenlenen PİLOT Demo Day etkinliği ile tanıtıldı. Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her biri 200’er bin TL nakit desteğin sahibi oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak için hayata geçirdiğimiz PİLOT programı ile girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.

“Programdan mezun sayımız 91’e, nakit desteğimiz 10 milyon TL’ye ulaştı”

Önal açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin sadece tüketen değil, teknoloji üreten hatta dünyaya ihraç eden bir ülke olması hedefiyle çıktığımız bu yolda mezun sayımız 91’e ulaşırken, girişimlere sağladığımız nakit desteği de yaklaşık 10 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarımızla yeni ‘unicorn’lar ortaya çıkarmayı hedeflerken, yakın zamanda yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere 4 yeni girişime daha yatırım yaptık. Böylece TT Ventures ile yatırımcısı olduğumuz girişim sayısını 8’e çıkararak bu alandaki portföyümüzü ikiye katladık. Yatırımlarımızın 4’ü yine PİLOT programımızdan mezun olan yapay zekâ temelli çözümler üreten şirketler. İş hacimleri ve istihdama katkılarıyla da gurur kaynağımız olan PİLOT mezunu girişimlerin bu yıl sonunda sağladıkları istihdamın bin 500’e yaklaşmasını bekliyoruz. İngiltere’den Amerika’ya, Hindistan’dan Pakistan’a, Kore’den Japonya’ya kadar küresel arenadaki faaliyetlerle göğsümüzü kabartan mezunlarımızın aldıkları toplam yatırım tutarı da 16 milyon doları geçti. Yatırımlarımızı odak alanlarımızda yer alan sektörlerdeki yenilikçi ürünlere yönlendirerek hem ülke ekonomisi hem de şirketimiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz.”

Verilen bilgiye göre, üç ay süren programın tamamlanmasıyla mezun olan girişimler; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintek çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, üç boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı.

Program mezunu 3 girişim Plug and Play’in ABD programına katıldı

Programa seçilen 18 ekip, üç ay süresince şirketin geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı buldular. Programdaki çeşitli eğitimlere katılan ekiplerden seçilen Arcanor, Cameralyze ve Myth, dünyanın en büyük inovasyon ve girişim sermayesi platformlarından Plug and Play’in dört haftalık Amerika programına katılmaya hak kazanarak, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde ettiler.

Moderatörlüğünü Sertaç Doğanay’ın yaptığı etkinlikte girişimcilerin sunumlarının yanı sıra Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, FİBA Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan yaptıkları konuşmalarla girişimcilere ilham dolu mesajlar verdi.

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