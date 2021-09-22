banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''

Türk Telekom oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdı

Türkiye telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu.

Ekonomi 22.09.2021, 10:20
Türk Telekom oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdı

Türkiye telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu.

Türk Telekom, önemli bir çalışmaya daha imza atarak, yeni işe başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı. Pandemi süreci nedeniyle sanal sınıf eğitimleriyle yürütülen oryantasyon programı, sürekli olacak şekilde bir Dijital Oryantasyon Program tasarımına dönüştürüldü. Türk Telekom Akademi çatısı altında hayata geçirilen Dijital Geçit Programı ile oryantasyon deneyimi uçtan uca dijitalleşti.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “İnsanı merkeze alan bir kurum olarak, işe alımla başlayan dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşıyarak oryantasyonu uçtan uca dijitalleştirdik. Ailemize yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, ilk adımlarını Dijital Geçit Platformu ile atarak, üç boyutlu ortamda ve etkileşimli alanlarla Türk Telekom’u tanıyor, oyunlaştırma elementleriyle eğlenceli bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. Dijital Oryantasyon Programında ayrıca dijital bilgi yarışması ve zorunlu mevzuat gereği alınması gereken e-eğitimler ve çeşitli kaynak dokümanlar da yer alıyor” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0