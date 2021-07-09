Türk Telekom, evdeki girişimcileri destekliyor

Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyasıyla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere evde internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama ürünlerini aynı pakette sunuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, yeteneklerini kazanca dönüştürmek ve işini dijital platformlara taşımak isteyen müşterilerine Evdeki Girişimci kampanyasıyla destek oluyor. Evdeki Girişimci Kampanyası ile evde internet müşterileri, Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyorlar.

Verilen bilgiye göre, Evdeki Girişimci kampanyasında müşteriler, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran web sitelerini kolaylıkla ve hızla oluşturabiliyor. Türk Telekom Akademi Kariyer Plus’ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj, 3D modelleme ve animasyon gibi pek çok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600’den fazla ders içeriği, istenilen konuyu sıfırdan öğrenme imkânı veriyor. McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans Hakkı ile müşteriler, cihazlarını virüslerden ve zararlı yazılımlardan korurken akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerindeki tüm belgelerini ve fotoğraflarını da Dijital Depo 500 GB servisi ile güvenle saklayabiliyorlar.