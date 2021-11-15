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Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma ile Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacaktır" dedi.

Ekonomi 15.11.2021, 12:23
Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma ile Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacaktır" dedi.

Türk Telekom, AKM’nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Protokol kapsamında Türk Telekom, AKM’nin büyük opera salonuna da ismini verecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

"AKM’nin simgesi opera salonu ‘Türk Telekom Opera Salonu’ olarak adlandırılacak"

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘’İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Bağış ve Destek Sözleşmesi” ile Türk Telekom, 2040 kişi kapasiteli opera binamızın isim sponsoru olmaktadır. Bu noktadan itibaren, AKM’nin simgesi olan bu sanat mekânı Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacaktır. Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar iletişim teknolojileri ve altyapısı ile siber güvenlik alanında iş birliği içinde bulunduğumuz Türk Telekom bu sözleşme ile teknoloji, bina işletme giderleri, iletişim ve pazarlama ile etkinlik destekleri kapsamında 7 yıl boyunca her yıl 45 milyon TL ayni bağış ve ihale kapsamında da 15 milyon TL nakit destek sağlayacaktır. Ayrıca her yıl TÜFE oranında bu rakam artacaktır’’ dedi.

‘’Bütün hizmetlerimizde son teknolojik altyapıların kullanılmasına özen gösteriyoruz’’

Bakanlık olarak üretilen bütün hizmetlerde son teknolojik altyapıların kullanılmasına özen gösterdiklerini söyleyen Ersoy, ‘’Şu an içinde bulunduğumuz yeni AKM de aslında bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir. Yeşil çatı sisteminin kullanıldığı ve gün ışığından azami ölçüde faydalanacak şekilde tasarlanan AKM trafolar, jenaratörler ve UPS sistemleri ile de kesintisiz bir enerji akışına sahiptir. Yerleşkelerin her yerinde iklimlendirme sistemleri mekanik otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir. Bu muazzam kültür-sanat kompleksi yüksek teknolojili 475 adet kamera ile kesintisiz olarak izlenmektedir. AKM bina içi kapılar kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte; kişiye özel kartlar ve yetkiler ile tüm AKM’de kontrollü geçişler sağlanmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri sayesinde de bina geneli güvenlik ve uyarı sistemleri 7/24 aktif olarak çalışmaktadır. Yine AKM, 4061 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alınmıştır. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bütün salonlarda son teknoloji ses sistemleri, sahne ışıkları, performans mekanları ve sahne mühendislikleri kullanılmıştır’’ diye konuştu.

“Teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi ‘değerli hissettirmek’ için kullanmayı sürdüreceğiz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal işbirliği protokolüyle ilgili olarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken; AKM’nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi ‘değerli hissettirmek’ için kullanmayı sürdüreceğiz" sözlerini ifade etti.

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