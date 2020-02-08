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Türk tekstil üreticilerine talep patlaması

Çin’de yayılan korona virüsü nedeniyle bazı Avrupalı giyim firmaları üretimlerine Türkiye’de devam etmek için görüşmeler yapıyor.

Türk tekstil üreticilerine talep patlaması

Çin’de yayılan korona virüsü nedeniyle bazı Avrupalı giyim firmaları üretimlerine Türkiye’de devam etmek için görüşmeler yapıyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:15
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Türk tekstil üreticilerine talep patlaması

Avrupalı ünlü hazır giyim firmalarının lüks tüketime yönelik marka ürünlerinin üretiminin büyük bölümü Çin'de gerçekleşiyordu. Ancak korona virüs krizi nedeniyle Çin'deki tekstil atölyeleri ile devam eden ticari ilişkiler durma noktasına geldi. Farklı alternatifler arayan Avrupalı şirketlerin ilk tercihi Türkiye oldu.

2 milyar dolara kadar yeni sipariş öngörülüyor
 

Koronavirüs korkusu Çin'in dış ticaretini durma noktasına getirdi. Ucuz iş gücü sebebiyle batılı lüks giyim markalarının ilk tercihi olan Çin, korona virüs nedeniyle gözden düştü. 

Avrupalı pek çok firma ilkbahar ve yaz kreasyonlarını ürettirmek üzere Türk Tekstil üreticileriyle görüşüyor.  
Türkiye'de özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, Denizli, İzmir, Gaziantep ve Kayseri'deki fabrikalarda üretim için yapılan görüşmelerin 2 milyar dolara yakın ihracat geliri sağlayacağı öngörülüyor.

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