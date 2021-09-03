Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat

Türk tekstil sektörü ihracatta yukarı doğru ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Sektör 2021 yılı Ocak–Ağustos döneminde 2020 yılına göre yüzde 41, 2019 yılına göre ise yüzde 24 oranında artış sağlayarak 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında ise sektör bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ihracatta yukarı doğru olan ivmelerini devam ettirmek için sektör olarak çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

TEKSTİLDE YILSONU HEDEFİ 12 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Öksüz, “Bu yıl tekstil sektörümüz salgının etkilerinden pozitif ayrışarak neredeyse her ay yeni bir ihracat rekoru kırıyor. Yılın 8 ayında ihracat pazarlarımızın yüzde 83’ünde ihracatımız arttı. Yaklaşık 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ocak–Ağustos döneminde en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 56 artışla İtalya, yüzde 20 artışla Almanya ve yüzde 51 artışla ABD oldu. Sektör olarak son 12 ayda 11,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hazır giyim sektörüyle birlikte yıl sonunda 18,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

2020 yılında dünya tekstil ihracatında bir basamak yukarı çıkarak 5. sıraya yükseldiklerini belirten Öksüz, “AB’nin ise en büyük 2. tekstil tedarikçisiyiz. Avrupa Birliği ülkelerindeki pazar payımız artmaya devam ediyor. AB’nin ithalatından Türk tekstil sektörü olarak yüzde 17,5 seviyelerinde pay alıyoruz. AB’nin yanında başta Amerika Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri olmak üzere tüm ülke gruplarında yüzde 60’lara varan önemli artışlar yaşıyoruz.” dedi.

EN ÖNEMLİ HEDEF PAZAR ABD’DE ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ

En önemli hedef pazarlarımızın başında gelen, 43 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, ihracatta odak noktamızda yer alıyor. İTHİB olarak 2020 yılı başında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz, İhracatçı Birlikleri arasındaki tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki “I Of The World New York” Fuarımız, sektörümüzün ABD’de sürdürülebilir ihracat hedefleri açısından çok önemliydi. Gerçekleştirdiğimiz fuar ve tanıtım faaliyetlerinin de destekleriyle yaşanan küresel salgına rağmen ABD’ye 2020 yılı ihracatımız yüzde 8 oranında artarak 628 milyon dolar değerinde gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek ihracat verisine ulaştı. 2020 yılında Türkiye, ABD’nin tekstil ithalatında bir basamak atlayarak 8. sıraya

yükseldi. 2021 yılının ilk 8 ayında ise ABD’ye tekstil sektörü ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 547 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının ilk 9 ayında ABD’ye yıllık ihracatımızı aşmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir kılabilmek amacıyla ABD’de organizasyonunu yürüttüğümüz “I Of The World New York” fuarımızın ikincisini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar neticesinde ABD’ye 2021 yılı ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz.