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Türk taşı Avrupa ve Rusya pazarında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğa Taş Elemanları Tesisi’nde işlenen taşlar Almanya, Rusya ve Kıbrıs’a ihraç edilirken, yurt içinde ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Elazığ ve Kayseri’yi süslüyor. Tesiste bu yılın ilk 10 ayında 15 milyon ciro yapılırken, yılsonu hedefi ise 20 milyon lira.

Ekonomi 09.11.2021, 15:18
Türk taşı Avrupa ve Rusya pazarında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğa Taş Elemanları Tesisi’nde işlenen taşlar Almanya, Rusya ve Kıbrıs’a ihraç edilirken, yurt içinde ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Elazığ ve Kayseri’yi süslüyor. Tesiste bu yılın ilk 10 ayında 15 milyon ciro yapılırken, yılsonu hedefi ise 20 milyon lira.

Geçen yıla oranla ticari faaliyetlerini yüzde 151 oranında arttıran Doğa Taş Elemanları Tesisi’nde yılda 20 bin ton kayanın 100’den fazla taş esere dönüştürüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, saha uygulamalarının yanında ürünleri Kocaeli, Ankara, Elazığ, Kayseri ve İstanbul gibi illere de sattıklarını söyledi.

Sarıışık Mahallesi Adalar mevkisinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi’nde, Nebiyan Dağı’ndan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayalar işlenerek sanat eseri ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor. Aylık ortalama 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plak taş ile 250 ton küp taş üretiliyor. Bilgisayar ortamında çizilen iki boyutlu figürlere son şeklini veren taş ustaları, kent estetiğini artıran sanatsal motiflere imza atıyor. Granit ve ahşabın birleştirildiği tasarımlarda koltuk, masa, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, şömineler, sallanan sandalyeler ve şezlonglar ise dikkati çekiyor.

10 ayda 15 milyon lira ciro

Doğa Taş Elemanları Tesisi’nde yılda 20 bin ton kayanın 100’den fazla taş esere dönüştürüldüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, saha uygulamalarının yanında ürünleri Kocaeli, Ankara, Elazığ, Kayseri ve İstanbul gibi illere de sattıklarını söyledi. Buralardaki otellere merdiven basamağı, bina kaplaması, peyzajda kullanılan küp taş, bordür, yağmur oluğu, sıra dışı sanatsal ve görsel tasarım ürünleri de şehir dışına gönderdiklerini belirten Başkan Demir, "2021 yılının ilk 10 ayındaki ciromuz 15 milyon lira. Yılsonuna kadar inşallah 20 milyon TL’ye ulaşacağız" dedi.

Almanya, Rusya ve Kıbrıs’a ihracat

Kıbrıs, Almanya ve Rusya’ya da ihracatlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Demir, "Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Önümüzdeki yıl, yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat, bizim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

Samsun’u her konuda marka şehir yapmayı hedefliyoruz

Son iki yılda ürün çeşitliliğinde artış yaptıklarını da ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda belediye projelerindeki artışla birlikte ürettiğimiz ürün miktarı da 2 kata ulaştı. Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız 2 kata çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50’den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şuan tam kapasite çalıştığımızda da belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız. Samsun’u her konuda marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin değerine değer katmak için gayretle çalışıyoruz."

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